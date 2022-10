Una vintena de dissenys es presenten al concurs per renovar el logotip de l’escola de Castellolí

Aquest setembre, l’Escola Les Passeres de Castellolí, juntament amb l’Agrupació de Famílies del centre, ha obert un concurs per redissenyar el seu logotip. El concurs era obert a tothom i ha comptat amb molta participació. En total, se n’han presentat 20 imatges amb nivell i professionals. La proposta guanyadora, la qual passarà a ser la imatge representativa del centre en tota la difusió d’informació, a través de la web i d’altres documents i elements físics, ha estat dissenyada per Cèlia Martín.

El jurat encarregat de decidir la proposta guanyadora ha estat format per Joel Jorba, representant de les famílies, Eva Bernadas, la directora de l’escola i Carla Peña, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castellolí, i segons els membres “no ha estat una tasca fàcil decidir entre totes les propostes presentades”.

La nova imatge “ens identifica i fa honor al nom de l’escola amb un format divertit i proper als alumnes i on la diversitat i la inclusió també hi són presents, valors molt importants per al nostre centre”, ha explicat l’Eva Bernadas, directora de l’escola. La regidora d’Ensenyament, Carla Peña, ha explicat que “ens agrada molt el logotip perquè porta el nom de l’escola i del poble i representa molt bé Les Passeres”, nom que fa referència a un tram del riu de Castellolí. Peña ha afegit que “el logotip és com les passeres reals: cada una d’un color i forma diferent, per tant, representa la diversitat”.

La comunitat educativa s’ha mostrat molt satisfeta i agraïda per la gran participació que ha tingut el concurs.