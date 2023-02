Una quarantena de plats fan les delícies del centre extremeny per la Festa de la Candelera

Una quarantena de plats es van presentar dissabte al Concurs de Plats Típics de la Unión Cultural Extremeña Anoia amb motiu de la celebració de la Festa de la Candelera. Segons afirmen des de l’entitat, la trobada va ser tot un èxit i els plats van tornar a superar les expectatives de l’organització que ha assenyalat la qualitat superior de totes les elaboracions.

Es van presentar 39 plats en total, gairebé tants primers com postres, però tots, com asseguren des del centre extremeny, de nivell. El Jurat, segons afirma Enriqueta Borrega no ho va tenir gens fàcil.

El primer premi va ser per a la sopa de ceba amb gratinat de formatge de Carolina Caldito; el segon, per a les galtes cuinades de Blanca García, i el premi de les postres se’l va endur Altagracia Calleja amb un plat típic extremeny de repápalos amb llet.

El Jurat estava format per la regidora de Cultura Carlota Silva, Ana Pulpillo, Quique Santano i Maria Pérez. Després de fer la valoració, tothom va poder compartir els plats a la sala social del centre, tot fent un tastet. A més, a banda dels plats que es van presentar, Benito Claver va fer també una elaboració de migas, fora de concurs, per completar un berenar de luxe i força concorregut.

Diumenge al matí, l’entitat va continuar la celebració a l’església d’Òdena on els cors de l’entitat van ajudar a fer la missa cantada. Es van lliurar candeles entre els assistents i també es va fer una ofrena de productes del camp, per part de la pagesia odenenca.

Acabada la celebració, també es va fer una actuació, dins de l’església, del grup de ballarins més petits del centre, que allà on van aixequen admiració.

La Unión Cultural Extremeña Anoia continuarà el calendari d’actes el mes de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona que com és habitual celebraran amb una xerrada. I també estan preparant la celebració del recital poètic pel dia de Sant Jordi.