Esquerra Igualada, sorpresa amb les crítiques del govern municipal als Pressupostos

Esquerra Igualada es mostra molt sorpresa davant el “fred de peus” del govern municipal encapçalat per Marc Castells en relació als pressupostos de la Generalitat que inverteixen a Igualada i a l’Anoia un 50% més que a la resta del país, una xifra “històrica” que inverteix “molt més que en el passat a Igualada”. Els republicans asseguren que Marc Castells ha estat incapaç durant els 12 anys de govern de “captar i generar” inversions “importants” a la ciutat ja que durant el seu mandat “tot i governar sempre el seu partit a la Generalitat en els darrers 12 anys no ha aconseguit inversions importants per Igualada”.

De fet des d’ERC apunten que “Marc Castells no ha teixit bones relacions i això ha perjudicat a Igualada” ja que “és imprescindible crear aliances, sumar i generar consensos” que, asseguren, “és el que fem des d’ERC Igualada: treballar amb el Govern de la Generalitat per aconseguir els millors pressupostos possibles per Igualada i l’Anoia, que això és el que la gent vol. Són uns bons pressupostos, històrics, per Igualada i tot i que Marc Castells no ho hagi aconseguit se n’ha d’alegrar per la resta d’igualadins”.

De fet des d’ERC “s’ofereixen a ajudar-lo a negociar amb el Govern per aconseguir noves inversions per Igualada” ja que “en els últims anys no n’ha aconseguit”. Des d’Esquerra també expliquen que “comptem amb el compromís i el treball d’Alba Vergés per aconseguir uns pressupostos que beneficiïn Igualada, independentment que el govern municipal estigui encapçalat per Marc Castells ja que uns bons pressupostos per Igualada són uns bons pressupostos per la gent i aquesta és la nostra prioritat”.