Estrenem aquesta setmana un nou suplement mensual, en paper especial de color salmó, dedicat íntegrament a l’economia. “La Veu Econòmica” acompanyarà els nostres lectors i subscriptors amb reportatges, notícies i entrevistes de l’àmbit empresarial i econòmic del nostre territori, comptant així amb un espai propi i diferenciat.

Som conscients que l’economia esdevé sempre un motor essencial per a qualsevol societat i en tots els àmbits, no només en els industrials. La dinamització econòmica local i comarcal té efectes directes sobre la vida quotidiana de les persones, els llocs de treball i el desenvolupament sostenible.

Estem en una comarca que va quedar molt debilitada per successives crisis, que van malmetre la nostra indústria clàssica, obligant a reinventar-se molts models de negoci, i a l’aparició i enfortiment del sector terciari, liderant avui l’economia anoienca. Precisament quan les empreses locals prosperen, s’amplien les oportunitats d’ocupació per als residents. Això ajuda a reduir el desplaçament cap a altres regions o ciutats més grans i fomenta l’arrelament de les persones en la seva comunitat. Avui, encara molts anoiencs han de desplaçar-se fora de la comarca per poder treballar.

Amb l’economia comarcal, podrem créixer com a territori i guanyar qualitat de vida per a tots. Esperem que us agradi la nova “Veu Econòmica”!

El nostre panorama empresarial rau, en gran mesura, en les petites i mitjanes empreses, que són clau per al creixement local. Aquestes empreses no només contribueixen a la creació de riquesa i llocs de treball, sinó que també reforcen la identitat de la comunitat comarcal i fomenten la diversificació econòmica. A més, les empreses locals tendeixen a reinvertir en la zona, a diferència de les multinacionals, que sovint transfereixen els guanys a altres regions o països.

Volíem poder explicar amb un espai diferenciat tot el que mou a l’economia de l’Anoia, perquè amb ella i les seves enormes possibilitats és com podrem créixer com a territori i guanyar qualitat de vida per a tots.

