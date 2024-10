Els teus fills mengen bé? Consells per a una alimentació saludable en infants i adolescents

L’alimentació dels infants i adolescents és fonamental per garantir que gaudeixin de salut i benestar en el seu dia a dia. En aquestes etapes de creixement, és especialment important que segueixin una dieta equilibrada que els aporti els nutrients necessaris per al seu desenvolupament físic i emocional, i una bona dosi d’energia per afrontar el dia.

Saps si els teus fills mengen bé?

La dietista-nutricionista del CAP Igualada Nord, Núria Duran, i la infermera pediàtrica Ester Molas ens donen algunes claus per millorar l’alimentació dels infants i adolescents.

L’esmorzar i el berenar: una oportunitat per cuidar-se

Sovint, la rutina diària ens porta a buscar opcions ràpides i poc saludables, com begudes energètiques o aliments processats, que, tot i ser atractius, poden tenir conseqüències negatives per a la salut, actual i futura. Un esmorzar nutritiu i un berenar adequat poden marcar una gran diferència en com se senten i afronten el seu dia infants i joves; evitem irritabilitat, cansament o insomni i manca d’energia.

Per evitar caure en hàbits poc saludables, és important planificar l’alimentació dels infants i adolescents d’acord amb el seu ritme biològic i les seves necessitats energètiques. Per exemple, si no tenen gana en llevar-se, es pot distribuir l’esmorzar al llarg del matí, o berenar abans de les activitats extraescolars els ajuda a mantenir-se actius i a gaudir-les plenament.

Crear bons hàbits alimentaris

Fomentar bons hàbits alimentaris des de petits contribueix al benestar físic, emocional i social dels infants i adolescents. Incorporar àpats equilibrats al llarg del dia els ajuda a sentir-se millor, més tranquils i amb més energia per gaudir de tot allò que els agrada fer, ja sigui a l’escola, a les activitats o amb la família i els amics. A més, els àpats en família són una oportunitat per compartir, ensenyar i aprendre bons hàbits alimentaris, alhora que creem un espai de comunicació i trobada. Aquest moment de convivència pot ajudar a reforçar el paper de la família en l’educació de valors saludables.

Quins aliments hem d’evitar?

És preferible evitar aliments processats com sucs comercials, brioixeria industrial i embotits processats. Aquests poden substituir-se per opcions més saludables; com aigua, batuts casolans o entrepans fets amb ingredients frescos. També és recomanable afegir oli d’oliva o cremes de fruits secs sense sucres afegits a les torrades i entrepans per augmentar el valor nutricional.

Propostes d’esmorzars i berenars saludables

Per garantir que infants i adolescents mantinguin una dieta equilibrada, aquí us deixem algunes idees per a àpats saludables, tant per esmorzar com per berenar:

Entrepà de pa integral amb formatge fresc, hummus, truita o pernil magre.

Afegim tomàquet, ruca o alvocat als entrepans per sumar fibra i vitamines.

Fruita fresca de temporada, rica en vitamines i fibra.

Cereals sense sucres afegits, com civada o musli amb llet o beguda vegetal.

Iogurt natural amb fruita tallada o cereals integrals.

Fruits secs, com ametlles o avellanes, que ens aporta proteïnes, greixos de qualitat i minerals.

Batuts casolans de fruita, elaborats amb llet o begudes vegetals i fruita de temporada.