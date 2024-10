Debat a Manresa amb la futura ZBE: el comerç tem que hi sortiran perdent davant Igualada

La futura Zona de Baixes Emissions (ZBE), que Manresa -i totes les ciutats de més de 50.000 habitants del país- hauran de tenir a partir de l’any vinent, està provocant un fort debat a la capital del Bages. Això de fer restriccions de vehicles a l’entrada d’una ciutat en funció de l’etiqueta mediambiental ja no serà només a Barcelona: ara també s’hi inclouran ciutats més petites, i, a la llarga, també Igualada.

La proposta que l’Ajuntament de Manresa ha fet per implantar la Zona de Baixes Emissions preocupa el comerç. Consideren, informa l’Agència Catalana de Notícies, que es tracta d’una proposta “de màxims” i lamenten que l’ordenança es vulgui posar en marxa sense haver solucionat abans un dels problemes endèmics de la ciutat: la falta d’aparcament. Les restriccions entrarien en funcionament el gener del 2025, però no es començaria a multar els conductors que circulin sense l’etiqueta fins al juny. En el cas dels residents, les multes serien a partir del 2026. Per a Toni Daura, president de la UBIC, l’associació de comerciants manresana, la iniciativa té “clarobscurs”: “És bo que hi hagi preocupació pel medi ambient, però a Manresa no s’ha superat el llindar de contaminació”. “Es comença la casa per la teulada”, lamenta.

La proposta no ha estat exempta de debat. Alguns comerciants es mostren preocupats per com els afectarà la implantació de l’ordenança. “Què farà la gent de comarca que ve a comprar a Manresa? Potser preferirà anar a Igualada o Vic si aquí els han de multar?”, es demana Montserrat Zurita, de l’herboristeria Sant Miquel.

L’ordenança delimita una àrea de Zona de Baixes Emissions (ZBE) de 3,9 quilòmetres quadrats, que inclou el 85% de la població i el 75% dels equipaments. Només funcionaria de dilluns a divendres, de 7 del matí a les 8 del vespre, i té algunes excepcions com els vehicles històrics; persones amb mobilitat reduïda; amb rendes baixes o professionals propers a l’edat de jubilació, entre d’altres.

A principi d’any, Tarragona, Igualada i Reus es van sumar a les ciutats de l’àrea de Barcelona crítiques amb les Zones de Baixes Emissions (ZBE) que proposava el Govern de Catalunya. Segons la normativa, a Igualada s’hauran d’aplicar les restriccions abans de l’1 de gener de 2026 en el cas d’etiquetes “B” per a vehicles dièsel Euro 4, models entre 2006 i 2013) i tots els vehicles amb etiqueta “B” abans de l’1 de gener de 2028.