Una nova etapa a l’Hospital d’Igualada: una atenció sanitària més personal i àgil

Fa unes setmanes em vaig reunir amb el conseller de Salut, Manel Balcells, per traslladar-li la necessitat de generar un nou projecte al capdavant de l’Hospital d’Igualada. Una necessitat inajornable, que ha quedat ben palesa en les darreres mobilitzacions convocades per les treballadores del centre.

Fa uns anys, el CSA es va haver de concentrar en l’àmbit econòmic, per la situació econòmica de l’hospital. Ara ens trobem en un context diferent: necessitem cuidar més les professionals de la salut, afavorir i garantir que es quedin, sobretot en les diverses especialitats, millorar-los les condicions laborals i posar el focus oferir un servei millor a la ciutadania. Cal millorar l’atenció a la ciutadania i aquesta és una prioritat que tenim molt clara. El nostre sistema sanitari ha de donar respostes a la gent, solucionar els seus problemes i ser àgil i resolutiu. Aquest és el repte que hem d’encapçalar, prioritzar i millorar.

Els darrers dies s’han produït dos fets que, de ben segur, ajudaran l’Hospital d’Igualada a fer aquest pas endavant: En primer lloc, el Departament de Salut ha anunciat que hi haurà canvis al capdavant de la Presidència del Consell Rector de l’Hospital, primer pas per també fer un canvi de gerència. A més de renovar el lideratge de l’hospital, cal apostar per un nou projecte i un canvi d’enfocament, centrat en les persones, i que garanteixi una atenció sanitària més personal i àgil.

En segon lloc, l’anunci dels nous pressupostos del Govern de Catalunya ens deixa una molt bona notícia: Salut invertirà 25,1 milions d’euros a l’Hospital fins el 2026, tal i com havia demanat al Govern de la Generalitat. És una xifra històrica, que reflecteix l’aposta del Departament de Salut per la renovació d’un centre cabdal per l’Anoia. Concretament, al centre igualadí, aquesta inversió record es traduirà en una millor atenció a la gent.

Hem treballat amb el Govern de Catalunya per aconseguir els millors pressupostos possibles per Igualada i l’Anoia i en aquest sentit, celebro que el conseller i amic, Manel Balcells, hagi fet una aposta tan gran per l’Hospital d’Igualada i vull fer públic el meu agraïment, perquè apostar per l’hospital d’Igualada vol dir apostar pels igualadins i igualadines, vol dir oferir un millor servei. I també vull agrair i posar en valor la feina feta per tots els i les professionals del nostre hospital.

De fet, l’aposta del Departament de Salut per millorar el sistema sanitari és un dels pilars principals dels pressupostos ja que s’incrementa el seu pressupost un 11,7%. L’augment d’ingressos permetrà consolidar el personal incorporat durant la crisi de la covid-19, un total de 4.370 persones arreu del país, i es milloraran les condicions laborals i retributives. Aquesta és, precisament una de les reivindicacions del personal sanitari de l’Hospital d’Igualada. Així mateix, el Departament també comptarà amb recursos per reduir les llistes d’espera i augmentar la partida destinada a la salut mental.

Volem que l’Hospital d’Igualada sigui un centre referent. Per això celebrem aquest canvi d’enfocament, per una gestió que doni oportunitats i resolgui problemes. I celebrem també la inversió anunciada, de 25 milions d’euros, que permetrà prioritzar les persones i assegurar una millor atenció i dedicació als pacients. És el moment de cuidar i consolidar l’Hospital d’Igualada, i ara ho tenim tot a favor per fer-ho.