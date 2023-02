Un espai d’encant per a degustar l’amor aquest 14 de febrer

S’acosta el 14 de febrer, dia que molts enamorats aprofiten per celebrar el seu amor.

L’origen d’aquesta celebració ens porta a la Roma del segle III quan l’emperador Claudi II va prohibir els casaments entre les joves parelles perquè considerava que els nois havien de preparar-se per a ser soldats i lluitar una guerra abans de poder casar-se. Valentí, va ser un sacerdot que de manera clandestina unia en sant matrimoni a tots aquells enamorats que s’ho demanaven. Tot i que no va tenir un final feliç, ja que Valentí va ser decapitat per Claudi II, va esdevenir com a Sant i Patró dels enamorats.

Des de fa molts anys quan arriba Sant Valentí el color vermell i els cors envaeixin els aparadors de les botigues i fins i tot de les pastisseries. Moltes parelles, impulsades per aquesta convicció social o bé per una qüestió d’amor aprofiten el dia per tenir una cita o fer quelcom especial, en definitiva, cosetes que en la rutina del dia a dia d’una parrella sovint es poden perdre.

I que millor que un sopar romàntic amb la teva parella a un restaurant idíl·lic i exquisit per aquest Sant Valentí? Si estàs pensant a sorprendre el teu estimat/da et proposem un sopar al Restaurant Crostó. Podràs gaudir de plats únics amb una presentació impecable. La seva carta és un viatge per tot el món amb plats típics de diferents països com ara el natxos de Mèxic, el sushi del Japó o els fingers de pollastre a l’estil americà. Sense oblidar-nos dels exquisits postres com els coulants amb gelat o el pastís casolà de formatge amb carquinyolis.

Si t’has enamorat d’aquests plats, pots reservar una taula pel dimarts 14 de febrer trucant al 938 034 660 i sorprendre a qui més estimes…