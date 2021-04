Un nou atropellament al pas de vianants davant l’Escola Mowgli provoca més mesures de seguretat

Ahir dimarts a les 3 de la tarda, poc abans de l’entrada a l’horari de tarda de l’Escola Mowgli, va produir-se un incident al pas de vianants davant el centre escolar, al Passeig Verdaguer. Dues nenes creuaven el pas acompanyades del seu pare i en un dels carrils un conductor es va aturar, però en l’altre va passar un cotxe que va donar un cop lleu als infants. La situació va provocar esglai entre el nombrós grup de pares i nens que hi havia en aquells instants a l’exterior del centre. Afortunadament, tot va quedar en un ensurt.

Recordem que fa dos anys un nen va perdre la vida creuant el mateix pas zebra, la qual cosa va obligar l’Ajuntament va prendre mesures, com la col·locació d’uns senyals intermitents a la calçada i una millor senyalització horitzontal i, més recentment, un “radar pedagògic” que mostra la velocitat dels vehicles que hi passen.

El regidor de Mobilitat, Miquel Vives, ha explicat que, després de parlar amb la direcció i l’AMPA del centre, “estem estudiant noves mesures, però de moment un agent de la Policia Local hi serà present als horaris d’entrada i sortida de l’escola”. Vives ha afegit que “l’incident sembla que el va causar un conductor novell, sense experiència, però no es pot tornar a repetir, i continuarem lluitant per evitar-ho. El passeig necessita una reforma important, i ho estem estudiant, també en altres passos de vianants, com davant el Centre Cívic del Passeig”.