Comencen els treballs de millora del Camí de la Costa proposats pels veïns

Aquesta setmana s’han iniciat les obres destinades a millorar el trànsit de persones pel Camí de la Costa, una actuació que destaca per ser una de les dues propostes proposades pels propis poblatans i poblatanes i que va escollir la ciutadania en el procés d’elaboració dels pressupostos participatius del 2020. Aquests treballs, amb un pressupost de 25.300 €, se centraran en el condicionament de la via, amb la col·locació de noves travesses en els esglaons situats en el seu recorregut i la reposició de terra allà on sigui necessari, a més de permetre la instal·lació d’enllumenat públic. D’aquesta manera es satisfà la reivindicació veïnal d’incrementar la seguretat en els recorreguts i facilitar els desplaçaments per aquest camí que connecta amb l’estació del tren.

La primera experiència de pressupostos participatius realitzada a la Pobla de Claramunt, de la qual prenia part prop d’un 14 % de la població, va permetre recollir un total de 13 propostes finalistes. La millora del Camí de la Costa era la que aconseguia una major quantitat de vots favorables en la part final del procés amb un total de 171 suports, seguida per la instal·lació d’una pantalla de cinema a l’Ateneu Gumersind Bisbal, ja executada, que va rebre 74 vots.

Davant de la bona acollida d’aquesta iniciativa, aquest 2021 s’ha posat en marxa un nou procés de pressupostos participatius que es troba actualment en desenvolupament amb una partida establerta de 35.000 €. Està previst que aquest pròxim mes de juny es donin a conèixer les propostes que compleixin els requisits establerts i es pugui procedir a la corresponent votació. El desenvolupament del treball es pot seguir en línia a través de la plataforma Decidim de la Pobla de Claramunt.