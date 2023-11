Un centenar de persones s’informen sobre la diabetis al CAP Igualada Urbà

Publicitat

Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, el 14 de novembre, diversos professionals de l’Equip d’Atenció Primària Igualada Urbà van realitzar una taula informativa a l’exterior del CAP Anoia per sensibilitzar sobre la malaltia.

La jornada va comptar amb la participació de més d’un centenar de persones, a les qui se’ls van realitzar anàlisis de glucèmies i es van detectar casos d’hiperglucèmies no diagnosticades anteriorment. Els interessats en rebre informació també van poder omplir un qüestionari que permet valorar el possible risc de patir la malaltia en els propers 10 anys, se’ls va facilitar informació relacionada amb el suport la diabetis des del CAP i a nivell de la comarca i se’ls va explicar la importància de les revisions bucodentals i les activitats grupals sobre hàbits saludables.

En aquesta activitat comunitària hi va participar la treballadora social, la higienista bucodental, la dietista-nutricionista i personal d’infermeria.

