Finques Rambles instal.la un desfibril.lador a la seva façana i el posa al servei de tots els veïns i comerços de la Plaça de la Creu

Entrevista a Marta Calzada Pagès, directora general de Finques Rambles

A Finques Rambles hem instal·lat un desfibril·lador extern automàtic (DEA) a la façana de la nostra oficina i el posem al servei de tots els veïns, comerços i clients de la zona. Aquests aparells són crucials per salvar vides perquè, en cas d’una aturada cardíaca, els primers minuts són cabdals perquè el cor torni a funcionar; per això, hem instal·lat aquest dispositiu amb la voluntat d’oferir una millor protecció de la salut dels nostres veïns, veïnes i clients.

Tot el personal de Finques Rambles va rebre una formació reglada per aprendre el seu funcionament i totes les nocions necessàries de suport vital bàsic i, a més, hem organitzat un taller-formació gratuït per als comerços de la zona per tal d’ensenyar-los com utilitzar el DEA si fos necessari.

Les aturades cardíaques constitueixen un important problema de salut pública i poden afectar qualsevol persona de forma inesperada. Davant d’aquestes situacions, l’inici precoç de la reanimació cardiopulmonar i la ràpida desfibril·lació en un màxim de 10 minuts milloren l’índex de supervivència en més d’un 70%.

“El DEA que hem instal·lat, de l’empresa igualadina Cardíac Future iDEA, permet analitzar el ritme cardíac, identificar les arrítmies mortals que requereixen desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica de forma automàtica. L’aparell avalua les constants vitals i mai fa una descàrrega si no és necessària.”

Avui en dia els desfibril·ladors són lleugers i senzills d’utilitzar, de manera que la majoria de persones poden realitzar les maniobres de reanimació necessàries davant d’un cas d’aturada cardíaca. Tots i totes podem salvar una vida!

Quin és el motiu perquè Finques Rambles instal·li un desfibril·lador a la seva façana?

Som una empresa compromesa amb la nostra societat. Sempre que podem, col·laborem amb diferents iniciatives que milloren la qualitat de vida: ja sigui la salut, com aquesta, la cursa “L´Anoia en marxa contra el càncer” o l´acte “Gràcies” als sanitaris igualadins; o bé en altres àmbits com a patrocinadors de les converses del TEDx Igualada, vinculat amb el talent i el coneixement. Ens agrada aportar el nostre granet de sorra en forma de compromís social.

Les nostres oficines són a la plaça de la Creu i, instal·lar un desfibril·lador a la façana, és posar a l’abast de tothom un recurs per poder salvar vides davant una aturada cardíaca. És en aquest sentit, la nostra manera de contribuir a una millor protecció de la salut dels veïns, comerços i clients.

Després de fer aquesta aportació a la plaça de la Creu cardioprotegida, com definiries a Finques Rambles?

Finques Rambles volem ser més que una agència immobiliària. Acompanyem les persones en els seus projectes de vida: amb la il·lusió de quan busquen el seu primer habitatge; amb l’emoció de quan la família ha crescut i cal canviar de casa; amb professionalitat, quan la vida et canvia i et cal prendre decisions difícils; i amb proximitat quan s’han fet grans i canvien les seves necessitats. En tots aquests moments vitals, Finques Rambles estem al costat dels nostres clients. Aquesta és la millor definició que puc fer del nostre propòsit d’empresa.

L’equip és un altre aspecte diferenciador de Finques Rambles, perquè és un equip que conjuga professionalitat i humanitat, dos valors que hem cultivat molt en el tracte als clients. No deixem mai d’innovar, de buscar la millor manera de resoldre els reptes d’habitatge que tenen els nostre clients. Aprofito per donar les gràcies a tot l’equip: són, cada un d’ells, part del projecte.

La vostra empresa és signant del Manifest per una Economia amb Propòsit. Què és i com es plasma en el vostre dia a dia dins l’empresa?

Aquest manifest agrupa les empreses catalanes que volem prendre part en aportar valor social. Això vol dir que, el dia a dia de la nostra empresa, treballem per aportar economia, millores socials i també ambientals.

Fa uns dies, per exemple, vam publicar a les xarxes la primera “Conversa per a tu”, on el primer convidat va ser l’arquitecte Albert Albareda. Vam parlar de la promoció d’habitatges IKIGAI, situada a la Carretera de Manresa d´Igualada, on hem treballat plegats. Aquesta promoció és un exemple d’economia amb propòsit perquè la construcció està equipada amb les darreres tecnologies del sector, tant en baix consum com en estalvi energètic, aprofitant al màxim les possibilitats que aporten les tècniques constructives més avançades, com la façana ventilada i les millors solucions energètiques amb un mínim manteniment, com l’aerotèrmia. Un altre exemple del dia a dia és que hem adquirit una moto elèctrica per a la prospecció i les visites. Aquest fet ens permet una mobilitat sostenible i àgil.

També, la campanya de Nadal amb els dibuixos dels nens, que vam començar l’any passat i repetirem enguany. Per a nosaltres, un dels moments bonics de la nostra feina, perquè obrim les oficines a les nenes i els nens que ens aporten il·lusió des del sentit més innocent. I el darrer exemple, el desfibril·lador que avui és el protagonista. Agraeixo molt a tot l´equip la seva implicació i a totes les persones que ens ajuden a fer-ho possible.

