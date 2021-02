Òmnium Anoia prorroga l’exposició de ceràmica de Jordi Cuixart

Òmnium Anoia prorroga, fins al 25 de febrer, l’exposició “Jordi Cuixart. Des de Lledoners”, una mostra de peces de ceràmica realitzades pel president d’Òmnium Cultural al Centre Penitenciari de Lledoners. L’exposició es pot visitar a la seu d’Òmnium Anoia, L’Empremta, on els visitants també poden donar la seva signatura en el marc de la campanya “Amnistia: Fem-nos lliures!”, per portar al Congrés dels Diputats de Madrid una llei d’amnistia per a totes les persones perseguides judicialment arran del procés sobiranista. Amb aquesta exposició, Òmnium Anoia ha iniciat els actes de celebració del cinquantè aniversari de l’entitat.

A causa de la bona acollida i amb la voluntat d’oferir més opcions davant les restriccions i mesures de prevenció de la covid-19, Òmnium Anoia ha prorrogat les dates d’obertura al públic de l’exposició “Jordi Cuixart. Des de Lledoners”, que es podrà visitar a la sala L’Empremta, seu de l’entitat, fins a finals de febrer.

La mostra consta d’una seixantena de peces de ceràmica realitzades pel president d’Òmnium Cultural al Centre Penitenciari de Lledoners. Entre aquestes peces, hi ha la tassa de la Llibertat, que es pot adquirir a la seu de l’entitat. També es pot contemplar la peça realitzada per l’artista i activista xinès Ai Weiwei el desembre de 2018, quan va fer una visita a Lledoners, per denunciar la situació dels presos polítics catalans. Des del Terracotta Museu de ceràmica de La Bisbal, col·laboradors de l’exposició, expliquen que “quan era al taller de ceràmica conversant amb ell li va demanar que es descalcés i que deixes la seva petjada com una empremta en el fang. La peça forma part d’una campanya per commemorar els setanta anys de la Declaració Universal dels Drets Humans”.

L’exposició de peces de ceràmica de Jordi Cuixart es va inaugurar el 16 de desembre, en un acte durant el qual es va llegir una carta del president d’Òmnium explicava que “aquestes peces de ceràmica trenquen els murs de la presó i no tenen més pretensió que gaudir del present com un moment complaent. I volen ser un humil cant a la cultura, que dona sentit a la vida”. Matilde Grau, professora de ceràmica de l’Escola Massana i voluntària del Centre Penitenciari de Lledoners, on ha introduït i guiat Jordi Cuixart en aquesta pràctica artística, va afegir que “la ceràmica ha salvat el Jordi de les coses dolentes de la presó”. Amb aquesta exposició, Òmnium Anoia iniciava els actes de celebració del cinquantè aniversari de l’entitat, la segona seu territorial d’Òmnium més antiga del país.

Recollida de signatures per a l’amnistia dels represaliats

També a L’Empremta, tothom qui ho desitgi pot donar la seva signatura per a la campanya “Amnistia: Fem-nos lliures!”, amb la qual es vol demostrar l’alt suport social a la llei d’Amnistia, que es portarà a debat el mes de març al Congrés dels Diputats. Òmnium ha desplegat aquesta campanya arreu del territori “per fer possible que el clam transversal per l’amnistia i l’autodeterminació arribi amb tota la força a Madrid”, afegint que l’amnistia “és l’única solució col·lectiva que pot beneficiar les persones represaliades condemnades per l’Estat espanyol: presos polítics, exiliats i persones actualment investigades”. “L’amnistia no resol el conflicte polític, però és l’única via per afrontar-ho. La solució política passa per l’exercici del dret a l’autodeterminació”, reblen. La recollida de signatures resta oberta fins a mitjans de març.

Des d’Òmnium Anoia posen a la disposició, de la gent que ho desitgi, uns formularis per poder signar a favor de la campanya a la mateixa seu de l’entitat. Per altra banda, els interessats també poden entrar a la web d’Amnistia i portar el full signat des de casa.

Horaris

A l’Empremta, seu d’Òmnium Anoia, es pot visitar l’exposició “Jordi Cuixart. Des de Lledoners” i es pot signar per la campanya “Amnistia: Fem-nos lliures!”, de dilluns a divendres, de 19.00 a 20.30 h. A la sala us atendran voluntaris de l’entitat, que us informaran sobre aquesta campanya i altres projectes de l’entitat, a la qual podreu fer-vos socis. També podreu adquirir marxandatge d’Òmnium.