Últims dies per presentar-se als Premis Ciutat d’Igualada i Igual’ART

L’Ajuntament d’Igualada d’acord amb les entitats promotores i persones que hi participen, organitzen la 25a edició dels Premis Ciutat d’Igualada. Una convocatòria que agrupa els 9 premis existents i que promou la creació artística, cultural i social, en un sentit ampli, així com reconèixer els principals creadors, tant en l’àmbit local, com nacional i internacional.

El termini general de presentació de les obres dels Premis Ciutat d’Igualada finalitza aquest diumenge dia 19 de setembre.

Com a novetat, el Premi de Disseny Gaspar Camps oferirà dos primers premis de 1.000 € cadascun: el primer, aquelles obres de disseny en moda, i el segon de creacions en joieria i/o complements, acabats i fets públics entre el 28 de setembre de 2018 fins aquest 19 de setembre de 2021.

El 19 de setembre també acaba el termini del premi Igual’ART

Simultàniament als premis, es convoca també el premi Igual’ART 2021/22 que té l’objectiu d’estimular la creació artística en l’àmbit local, dirigit a creadors de projectes d’arts visuals inèdits en qualsevol de les seves disciplines: pintura, escultura, dibuix o gravat, com també en fotografia, videoart o la combinació de qualsevol d’elles.

La convocatòria atorga un premi de 2.000€ per un projecte artístic a desenvolupar l’any 2022. En el moment del veredicte el premiat obtindrà 1.000€, i 1.000€ més l’any següent, durant l’execució del projecte.

No s’acceptaran projectes que ja estiguin executats completament, però tampoc idees sense cap element realitzat prèviament ni projecte ben definit. Les candidatures hauran de poder demostrar que la seva idea és executable, ja sigui com a responsable d’un projecte de comissariat o a títol individual o bé agrupat en un col·lectiu. Poden optar-hi comissaris i artistes a títol individual o col·lectiu a partir de 18 anys, que presentin una proposta de creació d’acord amb les bases, la qual es pugui desenvolupar en alguna de les sales disponibles del departament de Promoció Cultural, encara que no es descarta la proposta d’accions fora d’aquests.

El termini de presentació finalitza el 19 de setembre de 2021 i el veredicte del jurat es farà públic a finals del mes d’octubre.