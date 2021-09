La Cambra de Comerç oferirà 35 cursos durant la segona meitat d’any

Més de 35 cursos conformaran el nou catàleg formatiu per al curs 2021-2022 que un any més la Cambra de l’Anoia posarà a disposició del teixit empresarial de la comarca, així com també dels emprenedors i autònoms del territori. D’entre tot el conjunt de cursos oferts hi destaquen els cursos dedicats a gestionar l’eina de visualització de dades Power BI, a millorar les habilitats en Excel o actualitzar els coneixements en matèria reguladora d’exportacions, els Incoterms 2020. D’aquesta forma, la Cambra seguirà un any més donant resposta a les principals preocupacions i demandes de les empreses de la zona.

De fet, la posada en marxa d’aquesta nova edició ha servit també per fer balanç dels resultats assolits en matèria formativa per part de la Cambra al llarg d’aquests últims dos anys. En total, les corporacions territorials han format a 200 alumnes, gràcies als 19 cursos oferts en matèria de digitalització, comerç internacional, producció i logística, entre altres àmbits.

D’aquesta forma, la Cambra de l’Anoia, amb la voluntat de promoure l’activitat econòmica i empresarial, han refermat la seva intenció de donar suport a la gestió i direcció de les empreses dissenyant un ampli catàleg de cursos dirigit a satisfer les necessitats específiques actuals.