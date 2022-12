Trobada d’ERC Igualada amb el conseller de Territori per aconseguir “millores”

Alba Vergés i Enric Conill s’han reunit amb el nou Conseller de Territori, Juli Fernández, membre d’ERC, per tal de buscar i aconseguir “millores” per Igualada i l’Anoia a nivell d’infraestructures, mobilitat i urbanisme. Segons Vergés i Conill, “és la primera vegada des de fa 40 anys que un Conseller d’ERC està al capdavant de la Conselleria de Territori” i asseguren que “s’obre una oportunitat molt important tant per Igualada com també per l’Anoia per tal d’avançar i aconseguir millores tant per la nostra ciutat com per la comarca. El nostre territori necessita una aposta decidida del govern de Catalunya per tal d’afrontar els reptes de present i de futur que tenim i cal fer-ho ja després d’anys d’inacció de Convergència i del govern municipal encapçalat per Marc Castells”.

En aquest sentit tant Vergés com Conill van emplaçar-se amb Fernández a “treballar conjuntament millores per Igualada i aconseguir solucions que siguin útils i resolguin les necessitats dels veïns i veïnes d’Igualada de manera progressiva” i que “malgrat que no es podrà fer tot de cop, segur que es podran aconseguir millores que seran històriques per la ciutat i el territori, estem convençuts que podrem avançar molt de la mà del Conseller de Territori”.

Conill va traslladar al Conseller de Territori que “l’actual planejament urbanístic del govern municipal data de l’any 1986 i que malgrat que l’alcalde Castells va prometre que el renovaria, no ho ha fet i això limita molt les oportunitats de creixement de la ciutat”. En aquest sentit Conill també va explicar que “el barri del Rec està abandonat durant l’any i el govern municipal no hi ha fet res malgrat que fa 12 anys que promet que el modernitzarà i millorarà.

Alba Vergés va destacar la “necessitat” de millorar molt en l’àmbit del transport públic d’Igualada a Barcelona, ja que “el tren és una opció que pràcticament cap igualadí contempla com a possible i el transport amb bus presenta unes deficiències molt greus que el govern de Marc Castells ni ha afrontat ni ha solucionat” i per això “ho marca com una prioritat per la candidatura d’Igualada”.