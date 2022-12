Igualada, Montbui i Vilanova estudiaran com aprofitar millor les aigües del subsòl

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, i l’alcalde de Montbui, Jesús Miguel “Schummi” Juárez, han presentat l’inici d’un estudi, per a la localització i desconnexió de les aigües blanques al clavegueram dels nuclis connectats al sistema d’Igualada.

Es tracta d’un estudi finançat íntegrament per l’Agència Catalana de l’Aigua que servirà per localitzar els punts d’abundant aigua freàtica del subsòl d’aquests municipis i evitar que aquesta arribi a la depuradora i la saturi.

Es tracta d’aigua que a Igualada s’utilitza pel reg i la neteja, de fet un dels dipòsits d’aigua freàtica es troba al parc central i serveix pel seu reg i manteniment. Aquest estudi, a banda d’analitzar els punts on es troba aquesta aigua i delimitar quin recorregut té, també indicarà quins usos i quin aprofitament pot fer-se d’aquesta aigua que és competència de l’Agència Catalana de l’Aigua. Marc Castells, ha destacat que un dels principals objectius “és evitar que aquesta aigua que no ha de ser depurada passi per la depuradora i aconseguir que, per exemple, pugui arribar directa al cabal del riu per engrandir el seu cabal”.

L’alcalde d’Igualada ha posat en valor aquesta aigua present al subsòl d’Igualada i que en alguns punts i edificis cal drenar amb bombes per evitar que s’acumuli en els baixos.

Castells ha volgut recordar que els Igualada, Vilanova i Montbui “ja utilitzen aquesta aigua per diferents finalitats amb l’objectiu de ser eficients i responsables d’aquest recurs però aquest estudi permetrà una utilització major d’aquesta aigua i aconseguir que arribi al riu de forma directa”.

Els tres alcaldes dels municipis on es realitzarà aquest estudi han agraït a l’ACA el finançament d’aquest treball que permetrà tenir un millor aprofitament de l’aigua i ser molt més eficients en el seu tractament i utilització.