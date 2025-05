Vilanova engega motors per buscar els representants del pubillatge per al 2025

Vilanova del Camí ja busca els nous ambaixadors i ambaixadores del municipi per a la pròxima edició de la Festa Major, que se celebrarà el primer cap de setembre. L’Ajuntament ha obert la convocatòria per elegir la Pubilla, l’Hereu, la Pubilleta i l’Hereuet, figures tradicionals que durant un any representaran la vila en diversos esdeveniments culturals i institucionals, tant dins com fora del municipi.

A Vilanova del Camí, el pubillatge és molt més que una figura simbòlica. Els escollits tenen un paper actiu en la vida cultural del poble, participant en actes organitzats per l’Ajuntament, com inauguracions, commemoracions o celebracions tradicionals. A més, poden ser convidats a esdeveniments similars en altres municipis, on actuen com a representants del tarannà i l’esperit vilanoví.

Amb aquesta convocatòria, l’Ajuntament anima els joves i infants de Vilanova a formar part d’una tradició viva, que combina identitat, cultura i compromís amb el municipi. A més, esdevé una oportunitat per fer nous amics, conèixer altres realitats locals i viure experiències enriquidores des de la proximitat i el civisme.

La proclamació tindrà lloc durant la Festa Major, en un dels actes més emblemàtics i esperats del calendari festiu local. L’Ajuntament convida totes les famílies a implicar-se i a participar-hi, mantenint viva una tradició que, any rere any, continua renovant-se amb força.

Què has de fer si vols ser pubilla o hereu de Vilanova del Camí?

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb l’àrea de Cultura trucant al 93 805 44 11 (extensió 4).