La pluja fa la guitza, però respecta el 74è Gran Premi Ciclisa d’Òdena

Coincidint amb la recta final de la Festa Major d’Òdena, aquest diumenge el municipi ha tornat a vibrar amb una de les seves cites esportives més emblemàtiques: el 74è Gran Premi Ciclista d’Òdena, una prova amb més de set dècades d’història, organitzada per la Unió Ciclista Igualadina i celebrada ininterrompudament des de 1950 i que enguany ha comptat amb 119 persones participants.

La cursa, inclosa dins la categoria de Grans Clàssiques i inscrita enguany al calendari Nacional, ha comptat amb la participació de ciclistes de les categories Sub23, Elit i Màster 30, i forma part del calendari oficial de la Federació Catalana de Ciclisme.

La jornada va començar a les 8:15h amb el control de firmes i la concentració a la Plaça Major, i a les 9:40h s’ha donat el tret de sortida neutralitzada des del mateix indret. Al llarg del recorregut, els corredors han desafiat el vent i les condicions variables del temps, però el caliu del públic odenenc ha tornat a ser una constant en diversos punts del traçat.

La cursa ha finalitzat al voltant de les 13:15 h, moment en què s’ha fet l’arribada i l’entrega de premis, amb la presència destacada del Pubillatge d’Òdena 2025, que ha volgut donar suport a aquest esdeveniment tan arrelat a la tradició festiva i esportiva local.

Pel que fa al palmarès de la jornada, el guanyador ha estat Ricard Fito, seguit de Víctor Castellano en segona posició i David Domínguez, que ha completat el podi en tercera posició i s’ha endut també el Premi de la Muntanya.

A més, cal destacar que enguany s’ha disputat una challenge entre la V Prova Ciclista El Timbaler del Bruc (disputada el dissabte 03/05/25) i el 74è GP Ciclista d’Òdena (disputada el diumenge 04/05/25), en el qual el guanyador ha estat David Domínguez.

Tot i l’èxit del Gran Premi, la 3a Cursa Ciclista Òdena Kids, prevista per aquest mateix matí i adreçada a infants i joves de fins a 16 anys, no s’ha pogut celebrar a causa de la pluja. L’organització ha prioritzat la seguretat dels més petits i lamenta no haver pogut dur a terme aquesta prova que, any rere any, busca fomentar l’afició pel ciclisme des de ben aviat. Malgrat tot, es valora positivament el creixent interès per aquesta modalitat, i es treballarà perquè pugui tornar l’any vinent amb més força. El Gran Premi Ciclista d’Òdena s’ha convertit en un dels signes d’identitat del municipi i un punt àlgid del programa de Festa Major, combinant esport d’alt nivell amb la passió d’un poble compromès amb la seva cultura i tradicions.