“Tempo” de Toni Mira, millor espectacle de dansa dels Premis Teatre Barcelona, a l’Ateneu

Aquest diumenge, 11 de maig, a les 6 de la tarda, el Teatre Municipal Ateneu serà l’escenari de l’espectacle de dansa Tempo, de la companyia de Toni Mira. Un espectacle que convida el públic a connectar el cos amb la imaginació i la memòria, evocant vivències i situacions emocionals que tots hem sentit algun cop escoltant o ballant un bolero, un vals o una peça de jazz.

Interpretat per un elenc molt jove format per: Guillem Batlle, Cecilia Franceschelli, Vlad Ion, Xián Martínez, Júlia Miralles, Lila Ribera i Miriam Salvador, l’espectacle compta amb l’ajudantia de direcció de Claire Ducreaux, la música de Max Villavecchia i Mario Salvi, la il·luminació de Rafel Roca i el vestuari de Viviani Calviti. Tempo ha estat guardonat al Millor espectacle de dansa als VII Premis Teatre Barcelona, 2024.

El coreògraf i ballarí Toni Mira, figura clau de la dansa contemporània a Catalunya, arriba a Igualada amb Tempo, un espectacle que investiga com els diferents ritmes musicals afecten les emocions humanes i com aquestes es transformen en moviment. La proposta marca un punt d’inflexió a la seva trajectòria: és la seva darrera creació com a promotor i director de companyia, i ho fa de la mà d’una nova generació de set joves intèrprets altament preparats.

Coproduïda pel Mercat de les Flors, Tempo és una peça coral, fresca i poètica, en què Toni Mira comparteix escenari creatiu amb ballarins d’entre 20 i 30 anys, escollits en una audició amb 120 intèrprets. El treball coreogràfic parteix d’una estructura dissenyada pel coreògraf, però ha estat construït col·lectivament, deixant espai a l’aportació i imaginació dels ballarins. L’espectacle transita per l’univers coreogràfic de Mira i per músiques com el bolero, el vals o el jazz, reinterpretades pel compositor Max Vilavecchia, i busca connectar el cos amb la memòria i la imaginació de l’espectador.

Amb un escenari minimalista i versàtil -configurat amb cadires i taules amb rodes-, Tempo juga amb l’espai escènic amb la precisió, imaginació i inventiva habituals de Mira. El seu sentit del ritme, alimentat per dècades de trajectòria entre la dansa, el teatre i la pantomima, impregna tota la peça amb dosis d’humor i una gran càrrega poètica. Tot i el to amable i visualment captivador, Tempo amaga una reflexió madura sobre el pas del temps, la transmissió entre generacions i el misteri del moviment com a expressió emocional.

El muntatge ha estat elogiat per la crítica per la seva energia empàtica, la qualitat tècnica dels ballarins i la seva capacitat de captivar tant públic adult com jove. Toni Mira, que va rebre el Premi Ciutat de Barcelona (2009) i el Premi Nacional de Dansa de Catalunya (2010), es mostra satisfet de poder tancar aquesta etapa envoltat d’energia nova: “Vull que pintin el quadre amb els seus colors. Alguns no els conec, d’altres ja no soc capaç de realitzar-los… però mirar-los em fa venir ganes de tornar a ballar.”

Les entrades, per aquest viatge a través del ritme i el moviment que és Tempo, tenen un preu de 20 16 € amb els descomptes habituals. Es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala c. Garcia Fossas, 2) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Aquesta setmana, l’alumnat de les escoles de dansa i els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5 euros.