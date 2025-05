Presenten la Targeta Verda, que permetrà fins a un 10% de descompte en la taxa d’escombraries

L’Ajuntament ha presentat la Targeta Verda, una nova eina al servei de la ciutadania que permetrà obtenir reduccions de fins al 10% en la taxa d’escombraries en funció del bon ús dels serveis municipals de gestió de residus com són la Deixalleria Municipal, tant fixa com mòbil, com el Banc d’Articles Reutilitzables. Aquesta mesura forma part de la campanya Igualada Responsable que fomenta un conjunt d’accions que busquen millorar la gestió de residus a la ciutat i afavorir el compromís ambiental dels veïns i veïnes d’Igualada.

Segons ha explicat la regidora de Barris i Civisme, Patrícia Illa, “aquesta iniciativa és una aposta clara per un model de ciutat més cívic i sostenible que reconeix i premia les accions d’ aquells ciutadans que fan l’esforç d’aportar correctament els seus residus i objectes reutilitzables. Volem que la ciutadania sigui part activa en la lluita contra el canvi climàtic i en la construcció d’un entorn més net i responsable.”

La Targeta Verda està destinada únicament als particulars i permet registrar les aportacions a la deixalleria fixa i mòbil, així com al Banc d’Articles Reutilitzables. Els percentatges de reducció s’estableixen de la següent manera:

Entre 1 i 3 entrades anuals a la deixalleria o al banc d’objectes: 4% de descompte.

Entre 4 i 6 entrades: 6% de descompte. Més de 6 entrades: 10% de descompte màxim

Aquesta reducció no s’aplicarà amb entrades de residus que es poden gestionar als contenidors de fraccions habituals (orgànica, vidre, paper/cartró, envasos o resta), ni tampoc als residus tèxtils ni a les aportacions comercials o industrials, que queden excloses del sistema.

Illa ha destacat que la targeta ja es pot sol·licitar presencialment, amb cita prèvia, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o de forma telemàtica a través del portal de l’Ajuntament tramits.igualada.cat, escollint posteriorment el punt de recollida entre l’Ajuntament, l’Espai Cívic Centre, el Centre Cívic Nord o el Centre Cívic Fàtima.

Amb la implantació de la Targeta Verda, Igualada “continua avançant en la seva estratègia de sostenibilitat, fomentant la reutilització i l’economia circular així com la separació eficient dels residus per assolir, també, els percentatges de separació que marca Europa”. En paraules de la regidora Illa, “l’objectiu final és assolir una ciutat més responsable, amb una ciutadania compromesa i amb una gestió de residus que posa el focus en la prevenció, la reutilització i la correcta separació.”

Per difondre aquesta nova eina entre la població, l’Ajuntament ha engegat una campanya divulgativa protagonitzada per l’actriu igualadina Lloll Bertran, on s’explica de manera entenedora el funcionament i els beneficis de la Targeta Verda.