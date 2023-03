Tres victòries en tres partits a la fase d’ascens

Tercera jornada de la fase d’ascens i arribava un dels partits més esperats. Un xoc de ratxes. Les blaves portaven set victòries consecutives i les gironines arribaven al duel, acumulant 10 partits sense conèixer la derrota. S’esperava un duel molt igualat i determinant per seguir en la primera posició.

Les igualadines eren conscients que, tot i les baixes, fer un bon inici de partit els permetria agafar confiança. Així va ser que al minut 1, una forta pressió blava feia recuperar la pilota en camp contrari i Marcet feia un potent xut llunyà, que entrava per tot l’escaire. No podia començar millor el matx.

El gol va fer que l’equip seguís el mateix guió de partit, però el conjunt gironí realitzava contracops molt ràpids i perillosos. Queralt va evitar l’empat, al minut 24, desviant un u per u. I tant sols dos minuts més tard, Peke, guanyava una pilota dividida, sent objecte de penal. Mar no fallava i executava la pena màxima a la perfecció.

El duel estava bastant controlat, però les visitants no es van rendir en cap moment. A pocs minuts pel descans, en una falta perillosa, el Girona retallava diferències al marcador. Un cop dur, just abans de la mitja part.

A la represa, les gironines van sortit amb un punt de pressió. No obstant, les igualadines van crear perill a la porteria rival i Gina va fer un travesser, al minut 55.

Durant fases i atacs aïllats, el conjunt de Víctor Torrijos va saber sofrir, però al minut 76, en un xut molt ajustat de Mar, les anoienques feien el tercer gol.

El partit es va acabar i durant els minuts finals, no es van veure grans oportunitats. Tres punts més per mantenir-se en el liderat.

La setmana vinent, les blaves tenen una de les sortides més complicades del que queda de temporada. Visitaran Sant Cugat, un dels equips en la pugna per l’ascens.