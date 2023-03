L’Igualada Femení HCP guanya un partit clau a Cerdanyola

Triomf molt meritori de l’Igualada Femení Grupo Guzman a la pista del rival directe que marca ara mateix la zona de permanència a l’OK Liga Iberdrola. Les jugadores que entrena Jordi Mier van reaccionar per dues vegades als avantatges assolits per les vallesanes, van arribar al descans amb 2-2 en el marcador i a la represa es van imposar amb dues accions d’oportunisme golejador de la jove igualadina Gina Balcells. Les blaves van controlar el joc d’atac d’un Cerdanyola que només va crear perill a la contra, i durant la primera fase del matx. Per contra, les igualadines van mostrar-se molt concentrades, van moure la bola amb fluidesa i criteri, i van saber aprofitar les seves ocasions. En moments puntuals, com en la jugada del 2-3, també van tenir la sort que els havia girat l’esquena en alguns partits.

A la prèvia del partit, el seleccionador nacional femení, Ricard Muñoz, va lliurar a la local Gemma Solé el trofeu a la millor jugadora de la lliga del mes de gener. Com si volgués continuar el seu particular recital, Solé obriria el marcador abans del minut 2 de joc, en una ràpida contra on va definir de forma perfecta. Era una gerra d’aigua freda per a les igualadines, que arribaven al matx ocupant la darrera posició a la taula de forma virtual pels resultats del cap de setmana.

Tot i la pressió per les urgències classificatòries, l’equip de Jordi Mier va mostrar molta solvència. El Cerdanyola va tenir opcions d’ampliar el marcador jugant a la contra, però Laia Navarrete va tornar a completar un partit excel·lent. Al minut 12, la jove jugadora local Carla Castro enganxaria amb l’stick el patí de Gina Balcells, veuria targeta blava i Blanca Angrill transformaria la corresponent falta directa amb un llançament ajustat al pal dret de la porteria. L’alegria duraria poc a les igualadines, ja que en una jugada posterior Carolina Herrera veuria també una targeta blava per una falta, i Gemma Solé tornaria a marcar transformant la directa amb facilitat. Però lluny d’enfonsar-se, l’equip igualadí va treballar de valent per equilibrar novament el matx. Helena de Sivatte, amb una precisió quirúrgica i una demostració de fonaments tècnics, faria l’empat a 2 en una fase de joc excel·lent de les igualadines, que haurien pogut avançar-se abans del descans, sense sort.

A la represa, el partit va continuar amb un Igualada Femení Grupo Guzman amb més ritme i molt ben posicionat i que arribava amb claredat a la porteria del Cerdanyola, mentre que les locals no trobaven accions fluïdes d’atac.

En plena fase d’opcions per a l’equip de Jordi Mier, en el minut 36, Gina Balcells feia una rematada que acabaria entrant després de tocar en una defensora local. Aquest gol feia justícia i, lluny de posar nervioses a les igualadines, les va tranquilitzar i van continuar persistint amb domini del joc i molta presència atacant. A 9 minuts del final la mateixa Gina Balcells “pescaria” una bola morta dins l’àrea per fer el 2-4 davant l’alegria de l’expedició igualadina.

Els darrers minuts van tenir molta emoció, amb opcions per a ambdós equips, llançaments als pals i també bones aturades de les porteres. Però ja no hi hauria més gols i es confirmaria la segona victòria com a visitant de l’equip igualadí a l’OK Liga Iberdrola, la primera des de fa sis mesos. Les igualadines van igualar l’average particular -el general és molt favorable al Cerdanyola- però van retallar tres punts amb un rival directe que acumula una ratxa negativa a les darreres jornades i que va perdre a casa un “partit de sis punts”.

Després d’aquesta jornada molt positiva per a l’Igualada Femení Grupo Guzman, les igualadines confirmen la seva progressió en el joc amb una millora classificatòria i amb un joc que continua pulint-se partit rere partit.

Les de l’IFHCP encadenen dos partits consecutius puntuant i també han reduït dràsticament els gols encaixats per partit. Falten cinc jornades per cloure la lliga -tres partits són a Les Comes- i hi ha un grup d’equips amb 20 i 19 punts que estan a tocar de la zona de descens d’on volen sortir també l’HC Alpicat i el CP Las Rozas.

El 25 de març, el proper partit, a Les Comes, i davant el CH Mataró

El proper cap de setmana hi haurà jornada de descans. Les igualadines tornaran a la competició el dissabte 25 de març, quan rebran a Les Comes la visita del Lidergrip CH Mataró, en el que serà un altre partit a tot o res.

Les mataronines són un dels equips que ja han fet els deures i que estan virtualment salvades. Caldrà veure si les de Jordi Mier, que es jugaran el partit a tot o res, poden sumar tres punts que serien fonamentals de cara a continuar creient en una permanència a OK Liga que avui està una mica més aprop.