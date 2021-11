Tres plataformes contràries al PDUAECO en demanen la retirada “immediata”

A banda de la retirada immediata del pla, les plataformes també exigeixen que s’enceti un procés ambiciós d’estudi, debat i propostes d’actuació que “avaluï la situació real de l’economia de la Conca d’Òdena, quantifiqui equipaments i terrenys industrials disponibles” així com també que avaluï quina necessitats d’espais hi haurà en un futur, quin tipus de negocis poden tenir-hi cabuda o les persones que estan a l’atur i com seran els professionals que es necessitaran. Volen que aquesta planificació estigui liderada per experts i compti amb aportacions “transparents i participatives”.

Al mateix temps, les plataformes critiquen el paper que ha tingut tant la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena com també els alcaldes que en formen part. “S’han perdut els darrers 15 anys intentant imposar al territori plans directors i planejaments urbanístics megalòmans, equivocats i irrealitzables”, critiquen. Tot i això, creuen que tampoc es pot deixar la planificació únicament ens mans de al Generalitat i per això reclamen que la ciutadania en pugui ser part activa.

Per tot plegat, consideren que el pla territorial de la Conca d’Òdena que s’hauria d’engegar hauria de ser no només un pla urbanístic, sinó també econòmic, social, mediambiental i sota el criteri de la sostenibilitat. “Cal que els ciutadans hi participin de forma activa i que els partits polítics plantegin les seves opcions en els respectius programes electorals de les properes eleccions municipals”, conclouen.

Un primer document per a principis del 2022

El mes de març passat es van donar a conèixer les conclusions del procés participatiu sobre el futur Pla Director Urbanística d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena. Aquestes conclusions van descartar la creació de sòl industrial a la zona de Can Titó, a Vilanova del Camí, i a Can Morera, a Òdena. Va considerar com a espais més idonis l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena, en primer lloc, i el Parc Tecnològic Jorba-Igualada. Tant la Generalitat com la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, impulsors del Pla, van dir que tindrien en compte aquests resultats per a la redacció d’un primer document del projecte, que podria arribar a la comissió d’urbanisme a principis del 2022.