Primeres afectacions dels temporal de pluja i vent. A la Rambla d’Igualada els llums de Nadal que ja estaven col·locats, però encara no encesos, han caigut sobre alguns dels cotxes que hi havia aparcats en aquella zona. No hi ha hagut danys personals i fins aquella zona s’hi ha desplaçat la Policia Local.

