Tres integrants de la UD San Mauro, entre els guardonats als Premis Campió del futbol català

Tres integrants de la UD San Mauro han estat guardonats en la 31a edició dels Premis Campió 2024, entregats al final de cada temporada per la cadena Radio Marca Barcelona. Els jugadors Caleb Martínez, Eric Compte i l’entrenador Jesús Milán formen part del llistat final de guardonats com a premi per la temporada realitzada, que els ha portat a ascendir a la Lliga Elit.

Caleb Martínez ha estat guardonat com a millor porter del Grup 2 de Primera Catalana. Per la seva banda, Eric Compte ha estat premiat per ser el màxim golejador del grup en què ha militat el club groc durant aquesta temporada. Finalment, l’entrenador de l’equip, Jesús Milán, ha estat guardonat com a millor entrenador del grup 2 de Primera Catalana.