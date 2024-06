Sis anoiencs, becats per la Fundació Impulsa per poder cursar estudis de Formació Professional

En total han estat 6 joves amb talent i motivació però en situació de vulnerabilitat socioeconòmica que se’ls ha becat per a poder cursar estudis de FP. Ha estat possible gràcies a la Beca Impulsa i a l’acompanyament que els ofereix l’entitat.

Enguany ha estat el primer curs que joves de la Fundació Impulsa a l’Anoia han pogut rebre una beca per a cursar estudis de Formació Professional. En total han estat 6 joves amb talent i motivació però en situació de vulnerabilitat socioeconòmica que se’ls ha becat per a poder cursar estudis de FP. Ha estat possible gràcies a la Beca Impulsa i a l’acompanyament que els ofereix l’entitat.

L’acte de tancament del curs escolar es va fer el passat 4 de juny i va comptar amb la presència de l’ex-Presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, acompanyada de l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, una representant de la Fundació Ibada, Sònia Hernández, el director de Pinnae, Joan Malero, el president de la Fundació Impulsa, Carles Cuyàs, i la directora Alejandra Manau, i els ambaixadors per cada una de les comarques, Xavier Carles per l’Anoia.

L’acte va comptar amb la presència dels sis joves becats a l’Anoia, els quals se’ls entregava el diploma de finalització del primer curs del Cicle Formatiu de Grau Mig. I amb una bona perspectiva pel curs vinent, ja que s’han rebut 21 sol·licituds de joves per a rebre la Beca Impulsa. A l’Anoia, com en la resta de territoris, la Fundació Impulsa aposta i es nodreix del treball en xarxa i es vol posar de relleu la col·laboració amb organismes i entitats que ens faciliten la gestió al territori tals com els Centres Educatius, els Ajuntaments i les àrees de Serveis Socials.

Tanmateix, es vol posar en valor les més de 150 hores de voluntariat realitzades a la comarca aquest any pels joves Impulsers a entitats del territori tals com el Centre de Dia de Calaf, Fundació Privada Àuria, Igualada pel Clima, Furio Jol d’Igualada (Centre d’Arts Marcials), Biblioteca Mont-Àgora – Santa Margarida de Montbui.

A nivell general de tot el territori d’actuació de la Fundació Impulsa tanca el curs 2023-2024 amb 317 joves becats, dels quals se n’han graduat un 80% i la participació de 231 mentors. Pel curs vinent, ja hem rebut més de 300 sol·licituds i des del 2015, ja portem becats més de 560 joves.