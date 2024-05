La UD San Mauro fa balanç d’una temporada històrica

Aquest cap de setmana s’acaba la temporada 2023/24 de Primera Catalana. A Santa Margarida de Montbui, l’esport local ha tingut un nom propi durant tot l’any. Un nom propi, però, que és col·lectiu. La UD San Mauro, l’equip del barri, ha estat capaç d’ascendir a la màxima categoria del futbol català. L’equip groc sempre havia estat un habitual a les antigues Regional Preferent i Primera Regional. En els darrers 3 anys, però, el conjunt entrenat per Jesús Milán ha fet un pas de gegant per consolidar-se entre els més competitius del futbol territorial del país. La Lliga Elit espera als grocs a partir de la propera temporada. 15 equips més acompanyaran als mauristes en una categoria nova per ells, però que tenien entre cella i cella des de fa dues temporades.

Jesús Milán, el tècnic del primer equip, explica que “des de l’inici de la temporada teníem aquest repte, aquesta il·lusió; ja des de l’any passat, en què vam estar gran part de la temporada en posicions d’ascens però no ho vam aconseguir”.

Enguany, “l’objectiu era intentar estar a la part alta durant tota la temporada per intentar pujar de categoria, ja fos per ascens directe o per play-off i, al final, ens hem emportat el premi gros.”, afirma l’entrenador dels grocs.

Les claus de l’èxit

Per Milán, un dels conceptes bàsics per haver aconseguit els èxits esportius d’enguany és “la mentalitat dels jugadors, dels qui vam renovar l’any passat i d’aquells que han arribat aquesta temporada; necessitàvem gent amb mentalitat per anar cap amunt, amb ganes de crèixer”. D’altra banda, el tècnic reconeix que la selecció de jugadors “ha funcionat molt bé, han estat capaços de treballar molt i de fer-ho molt bé”.

“Han estat un equip, això era clau. Han respectat els moments en què no han jugat i han donat suport als companys. Hem estat una família”, assegura Milán. A més, el club ha dut a terme les seves conquestes amb jugadors de la casa i de la comarca. En aquest sentit, Milán assegura que “els companys, l’afició i la directiva han aconseguit aflorar el sentiment de pertinença en els jugadors nous que han arribat perquè se sentissin com a casa”.

Els reptes de competir a la Lliga Elit

El club montbuienc ja comença a pensar en com haurà d’afrontar una temporada com la 2024/25. Milán té clar el principal objectiu: “Hem de lluitar per mantenir la categoria”. El tècnic dels grocs afirma que “som conscients que lluitarem contra clubs amb molta història, amb més pressupost que nosaltres i de ciutats més grans”. Tot i això, Milán no es resigna i pretèn “amb humilitat, no deixar de ser ambiciosos”. La nova categoria en la qual competirà el San Mauro el portarà a jugar en camps històrics com el del Palamós, el del Figueres o el del Sants. El club anoienc entra en una nova etapa en què haurà de seguir mantenint l’esperit competitiu que l’ha dut fins on és ara.