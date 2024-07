La tradició gegantera omple els carrers de Calaf en el 30è aniversari dels gegants locals

L’esdeveniment va reunir més de 150 assistents i va comptar amb la participació de colles d'arreu del territori

Dissabte 27 de juliol la vila de Calaf va celebrar el 30è aniversari dels seus gegants, en Jaume i la Calamanda amb un acte ple de caliu. La trobada va reunir diverses colles geganteres d’arreu del territori en un esdeveniment que va destacar per la seva familiaritat i ambient festiu. La jornada, organitzada pels geganters i grallers de Calaf i comarca, va comptar amb la participació de les colles de Breda, Sant Martí de Sesgueioles, Ponts i Montmajor.

Els actes van començar a les sis de la tarda a la plaça Gran, on les colles van plantar els seus gegants amb gran expectació davant de l’església de Sant Jaume. Poc després, cap a les 19.15 hores, va començar la cercavila, que va omplir de música i balls els carrers de Calaf. Més de cent persones, entre portadors, músics i espectadors, van seguir el recorregut que culminava a la Plaça Barcelona’92.

A la plaça, es va dur a terme l’acte central de la trobada, dirigit per la calafina Neus Quer i Pujol, que va comptar amb l’assistència de més de 150 persones. L’esdeveniment va iniciar-se amb la presentació de les colles participants, seguit dels balls de lluïment de cada colla. Els gegants de Calaf van ser els darrers a ballar i com a celebració van fer dos balls, coreografiats per en Jordi Vilaseca, entre els quals hi va haver el ball de Gegants de Calaf, amb música d’en Jordi Fàbregas.

L’Elisabet Montaner, membre dels geganters i grallers de Calaf, va explicar com es va crear la colla, que va constituir-se com a entitat el 1995. Durant l’acte, es va fer entrega d’obsequis de record a cada colla gegantera, com a agraïment de la seva participació en aquest aniversari.

La cerimònia d’acomiadament va posar el punt final a la jornada festiva. Durant aquesta, es va retre homenatge a en Jordi Vilaseca, que ha format part a la colla de Calaf des de l’inici, i també a en Ramon Montaner, fundador i president de l’entitat. Montaner va agrair la participació de totes les colles i el suport que ha rebut l’entitat durant aquests trenta anys. L’alcaldessa de Calaf, Montserrat Mases, va cloure l’acte amb un discurs emotiu, felicitant l’entitat per l’aniversari i assenyalant que “els gegants són una tradició que passa de generació en generació i s’ha de mantenir tan viva com sempre”.

La jornada es va tancar amb un ball conjunt i un sopar de germanor que va reunir tots els participants de la trobada. L’esdeveniment va servir per reforçar els llaços entre les diferents colles participants i fer incís en la importància de la tradició gegantera de Calaf.