GrupAir: innovació i eficiència en aire comprimit, gasos i fred industrial

Amb una trajectòria de prop de cinquanta anys, GrupAir s’ha consolidat com un referent en el sector, oferint solucions eficients i de confiança per a la indústria. Especialitzada en aire comprimit, gasos tècnics i Fred industrial, GrupAir s’ha adaptat al ritme de les necessitats dels seus clients, aportant innovació, servei i proximitat en cada projecte. La seva experiència acumulada i el coneixement profund del teixit industrial la converteixen en un aliat clau per a la competitivitat de les indústries d’arreu del país.

L’aire comprimit, l’energia invisible que mou la indústria

Tot i que sovint passa desapercebut fora dels entorns industrials, l’aire comprimit és una font d’energia indispensable per al funcionament de nombrosos processos productius. Present en gairebé tots els sectors industrials —des de l’automoció, l’alimentació, la farmacèutica, fins a la química o el tèxtil i un llarg etc..—, l’aire comprimit s’utilitza per moure maquinària, automatitzar processos, netejar, pintar, refredar o embalar productes. És una energia neta, segura i versàtil, considerada sovint com el “quart recurs” després de l’electricitat, el gas i l’aigua. Sense aire comprimit, moltes indústries senzillament s’aturarien.

Solucions a mida per a cada indústria

A GrupAir entenen que cada sector industrial té necessitats diferents, i per això ofereixen un servei integral adaptat a cada realitat. Acompanyen els seus clients en tot el procés: des de l’estudi inicial fins a la posada en marxa i el manteniment continuat. Ofereixen sistemes d’aire comprimit d’alta eficiència per a línies de producció automatitzades. Per a sectors més especialitzats, integren solucions amb aire exempt d’oli per garantir la qualitat i la seguretat dels productes. Per a indústries més exigents treballen amb sistemes de control i traçabilitat que compleixen els estàndards més exigents. I en sectors d’alta productivitat, adapten els sistemes per garantir un subministrament continu, segur i eficient.

GrupAir és més que un proveïdor: és un partner tecnològic que entén la problemàtica del client i ofereix respostes globals amb un sol interlocutor. Això inclou subministrament d’equipament, instal·lacions clau en mà, manteniment preventiu, lloguer, monitoratge remot, rènting, i solucions d’estalvi energètic.

Compliment normatiu i legalitzacions

A GrupAir s’ocupen també de tot el que fa referència a la normativa legal vigent. Gestionen les legalitzacions de les instal·lacions davant d’Indústria i s’asseguren que cada projecte compleixi tots els requisits tècnics i legals aplicables. D’aquesta manera, ofereixen tranquil·litat als seus clients i garanteixen que les seves instal·lacions siguin segures, eficients i 100% conformes amb la regulació actual.

Tecnologia al servei de l’eficiència

A GrupAir treballen per incorporar les últimes tecnologies a les seves solucions. Aposten pel monitoratge intel·ligent i la integració amb sistemes IoT per garantir un funcionament òptim de les instal·lacions, anticipar incidències i millorar l’eficiència energètica. Aquest enfocament els permet oferir als seus clients un servei proactiu, modern i alineat amb els principis de la Indústria 4.0.

Compromesos amb la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat

A GrupAir treballen amb un objectiu clar: oferir solucions de qualitat que aportin valor real als seus clients. Aposten per l’eficiència energètica com a eina per reduir consums, optimitzar rendiments i contribuir a la competitivitat de les empreses. I ho fan des del compromís amb la sostenibilitat, integrant tecnologies i pràctiques que minimitzin l’impacte ambiental de les instal·lacions. Per això, totes les seves accions es fonamenten en tres pilars: la qualitat tècnica, l’eficiència operativa i el respecte pel medi ambient.

Una empresa compromesa amb les persones i el territori

A GrupAir entenen que el seu paper com a empresa va més enllà del món industrial. Per això col·laboren activament amb entitats socials, culturals i esportives del territori, i participem en iniciatives solidàries i de responsabilitat social corporativa. Treballen amb la voluntat de retornar a la societat part del que aquesta els ha donat. Són una empresa responsable, compromesa amb les persones, el benestar col·lectiu i el futur sostenible del seu entorn.

Mirant al futur amb innovació i il·lusió

A GrupAir segueixen avançant amb la mirada posada en el futur. Aposten per la innovació constant, la digitalització dels serveis i l’aplicació de tecnologies punteres per seguir oferint solucions eficients, segures i sostenibles. El seu objectiu és continuar sent un referent en el sector, adaptant-se a les noves necessitats de la indústria i acompanyant els seus clients en els seus propis processos de transformació. Amb un equip humà compromès i una visió clara, construeixen un futur on la tecnologia i el servei de qualitat van sempre junts.