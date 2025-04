L’Igualada Femení Grupo Guzmán es juga el factor pista als play-offs dissabte a Les Comes

CP Vilanova 3-3 Igualada Femení HCP

L’Igualada Femení Grupo Guzmán va empatar 3-3 contra el CP Vilanova La Daurada, en un partit intens d’ambdós equips des de l’inici del partit. Les locals, amb dinàmica positiva després de les victòries en els darrers tres partits, sortien amb tot per a sumar una altra victòria per sortir de la penúltima posició de la taula.

Al minut tres de joc Alba Garcia marcava el primer gol del matx en tocar la bola provinent d’un xut exterior.

Cinc minuts després, els àrbitres mostraven targeta blava a la portuguesa de l’Igualada Femení Grupo Guzmán, Inés Gaiveu. La vilanovina Marina Asensi no desaprofitava l’oportunitat i marcava el segon gol per a les garrafines de falta directa.

En només vuit minuts el partit es complicava molt per a les igualadines que no deixarien d’intentar-ho en atac i posaven més intensitat a la defensa. Però el marcador no es mouria i s’arribava al descans.

Reaccionaven les del Grupo Guzman i a l’equador de la segona part, les noies de Carles Piernas empataven el partit en poc més de dos minuts, gràcies a dues bones accions de Carla Claramunt.

A sis minuts del final, Guio Pardiña remuntava el partit i posava el 2-3 al marcador. Però un minut després, una bola desviada per la defensa igualadina en un xut exterior, suposava l’empat a tres gols per a les locals.

L’Igualada ho intentaria tot i van tenir opcions de guanyar el partit en el darrer minut però aquest cop la sort no va venir de cara i el partit quedava en l’empat a tres final.

Amb aquest empat i la victòria in extremis del Girona, que sí va guanyar remuntant també un 2-0 en contra, deixa a les igualadines a la tercera posició de la classificació del playoff, a un punt del segon, el Girona CH, amb el qui s’enfrontarà el proper dissabte a les 18:30 h a Les Comes, en un partit que s’espera molt disputat i intens.

Les igualadines ho donaran tot per recuperar la segona posició i el factor pista per disputar el tercer partit de les semifinals, si cal, a Les Comes.

Així doncs, aquest mes de maig, igualadines i gironines s’enfrontaran entre elles en 3 o 4 ocasions, depenent si cal tercer partit a la semifinal del play-off. L’Igualada ja va guanyar a la pista gironina a la primera volta de la lliga regular i sortiran a guanyar els tres punts a Les Comes davant de la seva afició per recuperar el factor pista.

Davant la gran temporada d’aquest jove equip igualadí, hi trobem a la Carla Claramunt com a tercera màxima golejadora de la competició amb 27 gols. L’equip igualadí és el tercer equip menys golejat amb 60 gols encaixats. I el cinquè màxim golejador amb 81 gols.

La millor part de la temporada s’acosta i els números són molt bons per un equip jove però amb una il·lusió enorme, que afrontarà el repte majúscul de l’ascens a l’OkLiga.