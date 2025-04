Més de 50 parades a Cal Font per a la Diada de Sant Jordi a Igualada

Dimecres 23 d’abril de 2025, Diada de Sant Jordi, la Plaça de Cal Font tornarà a ser l’epicentre de l’activitat de la Diada a la ciutat d’Igualada. Entre llibreries, floristeries i associacions es comptarà amb més d’una cinquantena d’estands que ompliran d’activitat la ciutat.

El regidor d’Entitats de l’Ajuntament, Miquel Vives, acompanyat de Javier Fernández, editor de la revista Narranación i impulsor de la parada d’autors anoiencs per Sant Jordi han presentat les novetats d’enguany.

Vives ha explicat que per aquest Sant Jordi, la plaça de Cal Font comptarà amb 18 parades de floristeries i llibreries de la ciutat i 35 estands d’entitats. Una xifra, ha dit, que “mostra la bona salut de les entitats que són una de les parts importats i de la celebració de Sant Jordi. A banda dels estands, a la plaça també hi seran dels mitjans de comunicació local com Ràdio Igualada i Canal Taronja que realitzaran els seus programes especials de la Diada de Sant Jordi.

Vives ha animat a tothom a participar d’aquesta festa i “a donar suport als autors locals i a les llibreries i floristeries de la ciutat en un dia tant important per elles com és la Diada de Sant Jordi”.

Javier Fernández ha explicat que aquest any la plaça tornarà a comptar amb una parada amb autors i autores de la comarca. De fet,ja fa 7 anys que s’impulsa aquest espai per a visibilitzar els autors de casa nostra.

Una de les novetats d’enguany és que des d’aquesta parada es gestionaran espais destinats per les signatures d’aquests autors a les diferents parades de la plaça. A més, Fernández ha destacat que enguany des d’aquesta parada “es vol visibilitzar el talent creatiu i de disseny que hi ha a la comarca on també hi ha molts il·lustradors i dissenyadors que fan les portades i les il·lustracions dels llibres que hi haurà a la parada”. En total la parada comptarà amb 18 autors i autores i 10 il·lustradors i il·lustradores.