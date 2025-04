Singular: la gastronomia creativa que transforma els esdeveniments d’empresa

Amb una trajectòria sòlida dins el món del càtering, Singular s’ha convertit en una referència no només per esdeveniments privats sinó, sobretot, en l’àmbit corporatiu. Tot i que molts el coneixen pel seu vessant nupcial, el seu gran potencial es desplega quan es tracta de donar forma i sabor a reunions, convencions, congressos o celebracions d’empresa. Un servei cuidat fins al detall, amb un estil contemporani, flexible i pensat per marcar la diferència.

Una oferta gastronòmica feta a mida per a empreses exigents

Singular ofereix una àmplia gamma de serveis per a esdeveniments corporatius: coffee breaks, dinars de treball, còctels, sopars de gala, esmorzars institucionals o presentacions de producte. Cada proposta s’adapta a les necessitats específiques del client, tenint en compte el format de l’acte i el perfil dels assistents.

Els seus menús no són només equilibrats i saborosos, sinó que incorporen opcions saludables, lleugeres o de cuina internacional quan el context ho requereix. També estan preparats per atendre grans volums de persones en convencions o congressos, amb una organització logística impecable i una planificació mil·limètrica.

Logística eficient i servei personalitzat

L’equip de Singular demana un marge de temps raonable per a la preparació dels esdeveniments, però destaca per la seva capacitat d’adaptació. Tant si es tracta d’una celebració puntual com d’un servei recurrent, són capaços de dissenyar acords de col·laboració periòdics amb empreses que necessiten càtering diari o setmanal.

Un altre dels punts forts és la garantia que el menjar arribi en condicions òptimes, un aspecte especialment rellevant en serveis d’oficina o en espais sense cuina pròpia.

Experiències gastronòmiques i branding corporatiu

Singular entén el càtering com una part essencial de l’experiència global d’un esdeveniment. És per això que ofereix la possibilitat de personalitzar la presentació del servei amb la imatge corporativa de cada empresa, i també d’incloure experiències complementàries com showcookings, maridatges o activitats gastronòmiques per fomentar el teambuilding.

La seva capacitat d’adaptació inclou també dietes especials, intoleràncies o preferències individuals, amb una flexibilitat notable davant canvis d’última hora.

Espais, ambientació i serveis complementaris

A més del menjar, Singular pot assumir la gestió integral de l’esdeveniment: decoració, ambientació temàtica, recursos audiovisuals o recerca d’espais adequats, gràcies a una xarxa de col·laboradors amb qui treballen habitualment. Tot, amb l’objectiu de crear una experiència completa i coherent amb els valors de cada empresa.

Compromís amb la sostenibilitat

La responsabilitat ambiental és un eix central del projecte. Singular aposta per productes de proximitat, redueix al màxim l’ús de plàstics i opta per materials reutilitzables o biodegradables. A més, implementa sistemes de gestió de residus eficients i estratègies per minimitzar el malbaratament alimentari, especialment en esdeveniments de gran format.

També ofereixen opcions de càtering 100% sostenible o ecològic per a aquelles empreses que volen reflectir el seu compromís amb el planeta.

Singular no només serveix menjar. Dissenya experiències.

Experiències que parlen el llenguatge de l’empresa que representa, amb creativitat, sensibilitat i una execució impecable.