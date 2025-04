UNIVERSAE presenta l’Informe de Tendències de la FP per al curs 2025-26

Amb motiu de la celebració del Saló de l’Ensenyament, UNIVERSAE, la xarxa global d’institucions educatives, presenta el seu Informe de Tendències de la Formació Professional (FP) per al curs 2025-26. Aquest estudi analitza l’evolució del mercat laboral, identifica els sectors amb més demanda i proposa estratègies formatives per afrontar els reptes del futur. La FP es consolida com un pilar clau per a l’ocupabilitat i el creixement econòmic, amb un enfocament en la digitalització, la internacionalització i la formació contínua.

La FP, motor de creixement i ocupabilitat

La Formació Professional (FP) s’ha convertit en un element fonamental per a l’economia espanyola, oferint una alternativa educativa amb una gran projecció de futur. La transformació digital, la transició ecològica i la reestructuració de sectors estratègics han incrementat la demanda de professionals amb formació pràctica i especialitzada. Segons l’Observatori de la Formació Professional a Espanya, entre 2025 i 2035 es generaran més de 12 milions de llocs de treball, dels quals 3,3 milions estaran destinats a titulats de FP, repartits entre Grau Mitjà i Grau Superior.

El dèficit de professionals qualificats és un repte per a la competitivitat empresarial, fet que reforça el paper de la FP en la reducció de l’atur juvenil i la inserció laboral.

L’informe d’UNIVERSAE identifica diversos sectors clau que experimentaran un creixement significatiu:

Automoció: Un sector en transformació

El sector automobilístic espanyol està en plena transformació a causa de l’electrificació del transport, la mobilitat sostenible i la integració de noves tecnologies. Com un dels principals fabricants d’Europa, Espanya necessita cada vegada més professionals especialitzats en mecànica avançada, electrònica aplicada i programari de mobilitat per al disseny, manteniment i reparació de vehicles elèctrics i híbrids. A més, el desenvolupament d’infraestructures de recàrrega i els sistemes de conducció autònoma estan redefinint el mercat laboral del sector.

Ciències de la Salut: Professionals clau

El sector de les Ciències de la Salut es troba en plena expansió, impulsat per l’envelliment de la població, els avenços mèdics i la creixent demanda de serveis especialitzats. A Espanya, l’escassetat de personal sanitari, especialment en infermeria i assistència geriàtrica, ha convertit la Formació Professional en una eina clau per cobrir aquestes necessitats.

La modernització del sistema sanitari també ha generat una major demanda d’especialistes en imatge mèdica, anàlisis clíniques i gestió hospitalària, així com de professionals en telemedicina i intel·ligència artificial aplicada a la salut. Per respondre a aquests reptes, la FP ofereix programes adaptats a les noves exigències del sector, formant experts en Cures Auxiliars d’Infermeria, Emergències Sanitàries, Farmàcia, Anatomia Patològica i Dietètica, entre altres.

A més, el creixement de la indústria farmacèutica ha impulsat la demanda de tècnics en biotecnologia i control de qualitat.

Ciberseguretat i tecnologies digitals

La digitalització massiva ha impulsat un creixement exponencial de dades i sistemes interconnectats, però també ha augmentat les amenaces informàtiques, com els ciberatacs i els fraus digitals. En els últims anys, el 47 % de les empreses ha patit incidents de seguretat, i només entre 2022 i 2023 aquests van augmentar un 24 %, superant els 83.000 a Espanya, segons l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe). Davant aquesta situació, la ciberseguretat s’ha convertit en una prioritat estratègica per a empreses i institucions, generant una creixent demanda de professionals especialitzats en protecció de dades, administració de xarxes segures i resposta davant incidents.

Emergències: Un pilar essencial

El sector d’emergències i protecció civil és clau en la prevenció i resposta davant crisis, desastres naturals i accidents. L’augment de fenòmens meteorològics extrems i el creixement urbà han incrementat la necessitat de professionals capacitats en rescat, gestió de riscos i logística humanitària, tant en el sector públic com en el privat.

La incorporació de noves tecnologies, com drons per a la cerca i rescat o sistemes de comunicació avançats, ha transformat la gestió d’emergències, requerint formació especialitzada. La FP en emergències i protecció civil s’ha consolidat com una via estratègica per formar professionals amb coneixements teòrics i entrenament pràctic, garantint respostes ràpides i eficaces en situacions crítiques.

Negocis i Emprenedoria: Mai és tard

L’auge de les start-ups, la digitalització i la globalització han transformat el panorama empresarial, impulsant un ecosistema on la innovació i l’autonomia professional són clau. Cada vegada més persones emprenen els seus propis negocis, aprofitant la flexibilitat laboral, l’accés a noves tecnologies i més opcions de finançament. En aquest context, la formació en administració, gestió empresarial i emprenedoria s’ha tornat essencial per garantir l’èxit i la sostenibilitat de nous projectes.

Internacionalització de la FP: noves oportunitats

La Formació Professional està expandint les seves fronteres, oferint als estudiants accés a oportunitats laborals en mercats internacionals. L’homologació de títols, els programes d’intercanvi i les aliances amb empreses multinacionals permeten als titulats ampliar les seves possibilitats d’ocupació. Aquesta internacionalització respon a la creixent demanda de talent qualificat en sectors estratègics com la ciberseguretat, l’automoció i l’assistència sanitària, on molts països busquen activament professionals formats en FP.