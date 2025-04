Els Moixiganguers comencen aquest dijous la celebració dels seus 30 anys

Els Moixiganguers d’Igualada compleixen el trentè aniversari enguany i, per aquest motiu, han organitzat actes oberts a la ciutat entre el 24 i el 27 d’abril. Dijous 24 d’abril, a les set del vespre, es fa el primer assaig per preparar la diada d’aniversari del diumenge 27. L’assaig, com és habitual, tindrà lloc a Les Cotxeres i està obert a tota la ciutat.

L’endemà, divendres 25 a dos quarts de deu de la nit, els morats organitzen l’assaig porta un amic, en el qual cada moixiganguer ha de convidar un amic. Durant l’assaig hi haurà algunes sorpreses i, en acabar, se celebrarà la festa de l’anar morat. Una celebració que combina la colla, que vesteix de morat, i l’amor, per la proximitat a la data de Sant Jordi.

Dissabte 26 a dos quarts de dotze del matí, Les Cotxeres acollirà la taula rodona 30 anys de batalletes, on es repassaran, amb un toc d’humor, els millors moments de diverses generacions que han passat per la colla. A més, el bar Les Cotxeres oferirà vermut als assistents. Davant del local, a la mateixa hora, hi haurà inflables per a la canalla.

Diumenge 27 d’abril arriba el dia gran, la jornada començarà a dos quarts de nou del matí amb matinades de la mà dels Grillats Morats, els grallers de la colla. Després, davant de Les Cotxeres s’oferirà esmorzar i, en acabat, es desfilarà en cercavila fins a la plaça Pius XII, on, a les 12, començarà la diada castellera amb un cartell de luxe: els Moixiganguers, la Colla Vella Xiquets de Valls, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Lleida.

Tan bon punt acabi la diada, les colles tornaran al local dels morats on es farà un dinar de germanor i, a dos quarts de cinc de la tarda, començarà el concert de Karaoke’s Band. La festa acabarà dins del local amb el punxadiscos Salmó Fumat.

L’aniversari morat serà present en més actes al llarg de l’any, però aquesta setmana d’abril serà la més intensa perquè coincideix amb la data de la primera actuació de la història de la colla. A més, han fet samarretes i mocadors commemoratius que es poden comprar al local d’assaig.