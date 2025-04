ARAIPIASA: 40 anys innovant en la maquinària per a ceràmica estructural

Amb seu a Òdena, ARAIPIASA s’ha consolidat com a referent en la fabricació i automatització de maquinària i automatismes industrials. La seva aposta per la innovació i la qualitat l’ha convertit en una societat estratègica per a empreses nacionals i internacionals.

Instal·lacions i capacitats productives

El compromís d’Araipiasa amb la millora constant l’ha portat a traslladar-se a unes noves instal·lacions de 1.300 m² a Òdena, on disposa de la infraestructura idònia per al desenvolupament de projectes d’automatització industrial. Aquest espai li permet fabricar, muntar i realitzar proves en condicions idònies per garantir la qualitat i eficiència de les seves solucions. A més, compta amb un laboratori d’assaig d’argiles per optimitzar els processos de producció de materials ceràmics.

Productes i serveis

Araipiasa ofereix una gamma completa de solucions per a la producció ceràmica, adaptades a les necessitats de cada client. Entre els seus productes i serveis destaquen:

Línies de producció completes per a la fabricació de ceràmica estructural: zona de tall, movimentació, assecador, apilat, forns, desempilat, paletitzat…

Automatització i control supervisat (SCADA): monitoratge en temps real per millorar la gestió de la producció i un estalvi energètic.

Assessorament i optimització de processos: acompanyament expert en cada fase de la producció, incloent-hi formació i suport tècnic.

Innovació i tecnologia

El compromís amb la innovació ha portat a desenvolupar solucions a mida per a cada client. Des de la robotització de processos, com l’apilat automatitzat, fins a la implementació de sistemes d’intel·ligència artificial per a l’optimització energètica, treballa per oferir les tecnologies més eficients i competitives del mercat. La seva col·laboració amb fabricants de robòtica industrial li permet integrar solucions d’automatització intel·ligent, adaptant-se a les exigències actuals del sector.

Clients i mercats

Gràcies a la seva experiència i capacitat d’adaptació, ha consolidat la seva presència en el mercat nacional i internacional. A més d’Espanya, els seus projectes s’estenen a Llatinoamèrica i Nord d’Àfrica, on la demanda de materials de construcció i la mecanització del sector estan en constant creixement. Mitjançant el seu servei de telediagnosi i assistència remota, ofereix suport tècnic global per garantir el bon funcionament de les instal·lacions.

Casos d’èxit

Un dels seus projectes més destacats és la implementació d’un sistema robotitzat per a l’apilat de material ceràmic, desenvolupat en col·laboració amb FANUC. Aquesta solució permet augmentar la productivitat, reduir pèrdues per trencament i adaptar-se fàcilment a diferents formats de peces. Un altre exemple és la instal·lació de forns d’alta eficiència energètica, que han ajudat els seus clients a reduir el consum de combustible i millorar la qualitat del producte final.

També ha desenvolupat sistemes de visió artificial per al control de qualitat, eliminant defectes en les peces abans del seu embalatge. Aquest enfocament innovador permet garantir resultats fiables i adaptar-se a les necessitats específiques de cada client.

Proveïdor Km0

Ofereix a les empreses de la comarca el servei de tall per làser de xapa metàl·lica, tant en ferro com en inox, completat amb una plegadora per a la conformació de peces metàl·liques derivades de xapa plana.

El servei pot ser completat amb el disseny per ordinador i el desenvolupament de la documentació tècnica, la soldadura dels components i l’aplicació d’acabats superficials. També elabora productes menys industrials i personalitzats per a merchandising, anuncis, senyalització, etc.

Visió de futur

Araipiasa treballa amb una visió clara: seguir sent referent en l’automatització de la indústria ceràmica i explorar nous mercats. La seva aposta per la sostenibilitat la porta a desenvolupar projectes de supervisió i control de forns per a l’estalvi de combustible, reduint l’impacte ambiental de la producció ceràmica. A més, amb la creació de la divisió ARAMATICS, expandeix les seves solucions a sectors com el vitivinícola i el packaging industrial, aprofitant la seva experiència en automatització per oferir noves oportunitats als seus clients.

Aquesta nova divisió ha permès a Araipasa prendre part en grans projectes d’automatització on aplicar la tecnologia que domina, desenvolupant projectes tant en l’àmbit local, a la comarca de l’Anoia, com a nivell nacional i internacional, treballant en mercats tan diversos com, per exemple, Austràlia.

Dins d’aquest sector, també disposa de productes propis patentats com màquines de buidatge, omplert i neteja de tonells i també màquines per a la desinfecció de tonells.

Amb una combinació de trajectòria consolidada i innovació constant, Araipiasa afronta el futur amb el compromís de continuar oferint solucions eficients i adaptades a un sector en transformació.