Tous destina 50.000 euros als pressupostos participatius

L’Ajuntament de Sant Martí de Tous destinarà 50.000 euros al programa de pressupostos participatius 2022-2023. L’objectiu és realitzar actuacions de manteniment i millora a tots els barris del municipi, després d’escoltar les demandes dels veïns. Aquest procés de participació es realitzarà fent reunions de petit format per les diverses zones del poble.

El consistori farà arribar a totes les llars una carta amb el dia i hora de la trobada, per zones. La primera reunió ja va tenir lloc el passat 5 de maig a la Zona Nord (Plaça Fàtima-Camp del Bagó-Carretera fins a l’entrada del nucli). També es convocaran properament els veïns de la resta de zones de Tous: Zona Nord-Est (Plaça Fàtima-Carretera-Sant Sebastià-Diputació i travessers); Zona Sud-Oest (La Fou-Sant Valentí i travessers); Zona Sud (Major des de l’Ateneu Municipal-fins a les Voltes des d’Escoles al Torrent); Zona Sud-Est (Nucli Antic); Zona Nord-Oest (Serral); i Entorn Natural (Disseminats, Sentfores, Aubareda i Fillol).

A banda, s’ha habilitat una bústia específica a les oficines municipals on s’hi podran aportar propostes concretes o de caire general, i els veïns també podran aportar propostes a través de la nova aplicació mòbil de l’Ajuntament (eAgora), ja disponible a les plataformes de descàrrega. El termini finalitza el 30 de setembre.

L’alcalde de Tous, David Alquézar, destaca que la xifra de 50.000 euros “no és gens menyspreable tenint en compte la capacitat econòmica del municipi” i assegura que s’ha optat per aquest format participatiu per zones perquè “hem vist que és molt més productiu i satisfactori pels veïns poder resoldre problemes petits de cada barri o carrer que no pas fer-los votar un projecte gran, com ja vam fer el 2020 amb el Pla d’Actuació Municipal (PAM)” -un document que recull i planifica els objectius i les accions més importants a realitzar els anys posteriors-.

Així mateix, des del consistori fan una crida a assistir a les reunions “per tal d’aprofundir en el model transparència i participació ciutadana” i fomentar la col·laboració directa de la ciutadania en la gestió municipal, fet que “ens permet gaudir d’un municipi ben mantingut i amb un bon nivell de convivència cívica”, subratllen.