Una visió del món a través del circ, aquest diumenge a l’Ateneu

El proper diumenge dia 15 de maig, a les sis de la tarda, el Teatre Municipal l’Ateneu acull la Producció Nacional de Circ, Estat d’emergència. L’espectacle circense fou creat durant la pandèmia i mostra com veuen el món els artistes.

Amb un aire fresc i juganer, Estat d’emergència és un espectacle de circ contemporani on la música en directe, les veus de testimonis, la dansa i l’acrobàcia es combinen per oferir un espectacle amb canvis de ritmes i moments altament poètics.

Les entrades tenen un preu de 18 i 15 € i es poden adquirir per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposicions c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu). De dimarts a dijous de 18.30 a 20.30 h. Divendres de 18 a 21 h. Dissabtes d’11 a 14 i de 18 a 21 h i els diumenges d’11 a 14, i el mateix dia de la funció, des d’una hora abans es venen a la taquilla del passatge Vives. Durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros. A més hi ha descomptes per a diversos col·lectius.

Estat d’emergència

Com una premonició, el director tenia clar que l’espectacle havia de portar per nom Estat d’Emergència; un estat que just dos mesos després d’haver començat la creació va ser una realitat per a tothom. Per això, el mèrit d’aquests artistes és doble: no només s’endinsaven en una aventura fins ara desconeguda, crear un espectacle de circ nacional, sinó que a més, ho feien en plena pandèmia.

Joan Ramon Graell, director d’aquest projecte, va apostar per una creació col·lectiva aconseguint que el resultat final sigui fruit d’un treball compartit entre el mateix director, el dramaturg (Joan Arqué), l’ ajudant de direcció (Špela Vodeb) i tot l’equip d’artistes circenses emergents. La proposta no només era responsable pel que fa al seu model de creació horitzontal, sinó també per voler oferir un espectacle amb perspectiva de gènere i criteris de sostenibilitat.

Un espectacle pensat per mostrar-nos, a través del circ, com veuen el món i com s’enfronten als problemes d’un planeta a punt de col·lapsar-se els i les joves artistes d’avui, i que ha acabat creant-se… en plena emergència sanitària. No ha estat fàcil, però en circumstàncies difícils i molt poc habituals, Estat d’Emergència s’ha convertit en una realitat. De fet, la pandèmia ha acabat afegint-se a la llarga llista de crisis a les quals s’enfronten també els i les artistes: des del col·lapse ecològic fins a l’auge del feixisme o la crisi de l’habitatge.

Tota l’escenografia a és reutilitzable i la paritat de gènere, així com la inversió d’alguns rols de gènere tradicionals en el món del circ, demostren una sensibilitat per la manera com es fan les coses. Estat d’Emergència aborda les problemàtiques del món actual, però, lluny de parlar-ne sense intervenir-hi, converteix la seva pròpia creació amb un acte de transformació i creació sostenible.