Torna el Nadal Marked, el mercat de disseny per Nadal

Aquest desembre el pati del Museu de la Pell i l’Adoberia Bella acolliran la 4a edició

del Nadal Marked. El mercat de disseny organitzat per l’Associació Disseny Marked

reuneix cada Nadal una mostra de dissenyadors i artesans amb l’objectiu de

promoure la creació i el talent local, i oferir una selecció de regals de disseny per

aquestes festes.

Malgrat haver estat un any difícil, i davant la perspectiva d’unes celebracions

nadalenques singulars, els organitzadors reafirmen la seva aposta pels projectes

locals, amb optimisme i mantenint l’esperit de les festes, celebrant i compartint.

Entre els expositors hi haurà creadors i marques que aposten pel disseny i la qualitat.

En aquesta edició s’hi podran trobar els complements amb pell de Mireia Muntadas,

guardonada als Premis Nacionals d’Artesania 2019; i d’Elizari Bags. També hi haurà la

joieria tèxtil d’Akita, els productes d’oficina de Contrast Disseny, el mobiliari industrial

de Jordi Secanell Design Works, el disseny minimalista de Mure i el nou projecte

decoratiu Terrazzzo Lab, de Cal Piqué Studio.

Un any més, el Nadal Marked col·labora amb l’Escola Municipal d’Art i Disseny La

Gaspar, amb la venda de productes d’artesania en pell creats pels alumnes

d’artesania en pell, i amb un taller per crear complements en pell.

Amb el canvi de localització, el mercat inicia una nova etapa, amb nous continguts

d’oci i cultura. Junt amb el mercat de disseny, al Pati del Museu hi haurà també

cervesa artesana Rec Brew i música en directe a càrrec d’en Milton Salazar, el

diumenge a les 12:30h.

El Nadal Marked se celebrarà durant els dies 19 i 20 de desembre, i estarà obert de

10h a 21h. Els espais i les activitats s’adaptaran a les mesures i protocols de

seguretat.

L’Associació Disseny Marked va nèixer el 2016 per promoure el disseny i l’artesania

de qualitat a Igualada. L’entitat agrupa creadors professionals i treballa per a la

promoció econòmica del disseny i l’artesania a la ciutat.

