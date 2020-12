Capellades prepara la Setmana de la Infància i la Joventut

El dilluns 28 comença la Setmana de la Infància i la Joventut a Capellades. Hi

haurà dues activitats: a les 12, Taller de Rap per a joves amb Versembrant Escola Popular. Cal fer inscripcions al 679 96 46 84. A la tarda, a dos quarts de 7, projecció de la saga Star Wars, “Els últims Jedi”, al Teatre La Lliga. Al vestíbul hi haurà un diorama

Lego sobre aquesta temàtica.

El dimarts 29 també hi ha dues activitats. Al matí a les 12, xerrada del Canal Malaia amb influencers per parlar precisament sobre “Jo també vull ser influencer!”. A la tarda se seguirà amb la saga Star Wars, amb “L’ascens d’Skywalker”.

El dimecres 30 també tindrà propostes per a dos públics. Pel matí a les 12 es farà un espectacle familiar organitzat des de Xarxa: “On vas, Moby Dick?”, del Centre de Titelles de Lleida. L’entrada general val 6 euros i per als socis de La Lliga, 4.5.

El mateix dia encara, els joves –de 12 a 18 anys- podran passar-ho bé amb un paint ball amb Els Maquis que es farà a la Font Cuitora al migdia.

El 31, és previst un acte per als més petits. A les 12, la companyia Alquímia Musical presentarà “La lluna, la terra i el sol, contes musicats si”. També cal treure l’entrada a 6 euros, excepte socis de La Lliga a 4,5€.

Totes les propostes necessiten reserva d’espai a entrapolis.com

