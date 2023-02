Toni Bou arrenca un nou mundial sota sostre com a màxim favorit

Aquest diumenge a les cinc de la tarda, al Palau Sant Jordi de Barcelona, comença el campionat del món de trial sota sostre. Serà la seva 46ena edició, en què hi participaran els màxims especialistes de la disciplina, encapçalats pel pilot pierenc Toni Bou amb Montesa.

També amb Montesa hi participaran Gabriel Marcelli y Toby Martin, així com els pilots Adam Raga (TRRS), Jaime Busto i Sondre Haga (Gas Gas), Benoit Bincaz i Jeroni Fajardo (Sherco).

Bou comentava: “Em sento competitiu i amb anys per davant per a continuar gaudint i guanyant, però és clar que amb 36 anys penses també en altres coses. Mentre jo em diverteixi, guanyi o no guanyi, continuaré competint i allargant aquesta carrera esportiva que mai vaig pensar que arribaria a sumar tants èxits. Tot dependrà del que em respectin les lesions”.

El passat 26 de gener, en la Festa de l’Esport Català, Toni Bou va rebre el guardó de Millor Esportista Català de l’any 2022. Merescuda distinció pel pilot anoienc que fins ara ja porta guanyats 32 títols mundials.

Bou ja està recuperat de la lesió que va partir a principis de gener al trial de Sheffield, tal i com va demostrar el passat cap de setmana guanyant en el trial sota sostre disputat a la ciutat francesa de Toulouse. I no cal dir que serà màxim favorit aquest diumenge al trial barceloní, que comptarà, com ja és tradicional, amb el suport dels seus amics i seguidors pierencs i anoiencs.

Calendari mundial 2023

Barcelona – Catalunya – 5/2

Wiener – Àustria – 11/2

Pamplona – Espanya – 25/3

Bordeaux – França – 7/4

Andorra La Vella – 7/10

Madrid – Espanya – 4/11

TBA França – 11/11

Illa Reunió- França – 17/11