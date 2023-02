Nou espai d’esbarjo per a gossos, al carrer de la Mercè de Montbui

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha habilitat recentment un nou espai per a l’esbarjo dels gossos. Aquest espai es troba al lateral del carrer de la Mercè que limita amb el Torrent de les Bruixes a l’alçada de les grades de gespa del Passeig Catalunya. El nou espai està delimitat amb tanca metàl·lica d’1,50 m d’alçada amb fonaments de formigó. En aquesta zona, els propietaris dels animals poden portar-los per tal que puguin gaudir d’un espai per on poden córrer i jugar sense subjecció.

L’equipament està obert durant tot el dia i l’accés és lliure. El consistori en demana l’ús respectuós i correcte, així com també el compliment de les normes d’ús.Val a dir que l’espai d’esbarjo per a gossos disposa d’una font i de dues papereres/elements dispensadors de bosses, per tal que els propietaris/àries dels animals recullin les deposicions dels gossos. Cal remarcar que els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats i amb morrió, i que cal vigilar les portes d’accés per tal que sempre es mantinguin tancades.

La nova zona d’esbajo per a gossos ha suposat una inversió superior als 10.800 euros, entre el tancament i condicionament de la zona, el submnistrament de la font i les papereres i la seva instal·lació.

Aquest actuació és una de les que es van prioritzar en el darrer procés de participació ciutadana realitzat en el municipi, conjuntament amb la col·locació de càmeres de videovigilància (la seva instal·lació requereix un procediment administratiu molt més llarg, tot i que ha estat la primera a prioritzar-se) i la millora dels parcs infantils en el municipi.