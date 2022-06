S’inaugura el Forn de Jorba Eixarcolant, amb un sistema de traçabilitat dels productes pioner

El Col·lectiu Eixarcolant, entitat sense ànim de lucre que treballa per transformar el model agroalimentari mitjançant l’ús de les plantes silvestres comestibles i de varietats agrícoles tradicionals, va inaugurar el passat cap de setmana el Forn de Jorba Eixarcolant, un dels seus projectes més ambiciosos.

El projecte neix arran del traspàs d’aquest forn de llenya històric de la comarca de l’Anoia per part dels seus antics propietaris. És llavors quan l’entitat decideix agafar-ne les regnes i començar uns canvis importants tot buscant mantenir el bo i millor de l’antic negoci, com per exemple les coques de forner, i alhora innovar creant diverses gammes de productes on les plantes silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals en siguin les protagonistes.

És per això que a partir d’ara el Forn de Jorba vol esdevenir un punt de trobada i de reunió en el qual s’hi pugui fer la cistella de la compra adquirint productes locals, veritablement sostenibles i on les persones sàpiguen què hi ha veritablement darrere d’aquests. Per aquest motiu, a la botiga del forn s’hi poden trobar més de 500 referències de més de 100 productors que treballen amb normalitat amb plantes silvestres comestibles, varietats tradicionals i altres productes de proximitat. Aquest número de referències s’anirà incrementant progressivament per tal que consumidors i consumidores puguin cobrir tots els aspectes de la cistella de la compra.

A més a més, l’espai incorpora una zona de lectura amb referències lligades a les plantes oblidades i a diferents aspectes relacionats amb el consum conscient. També s’hi pot trobar una zona de terrassa-degustació on tothom hi podrà tastar in situ els productes.

Per poder dur a terme aquest pas endavant i fer realitat aquest projecte, l’entitat va realitzar un micromecenatge al llarg de l’any 2021 on es van visitar més de 25 pobles i ciutats d’arreu de Catalunya explicant aquest projecte. El resultat final va ser la col·laboració de 1.400 persones i de més de 90.000 € recaptats.

Gràcies a tot això i sobretot amb l’esforç de moltes persones voluntàries i col·laboradores, la inauguració del cap de setmana va servir per presentar a tothom totes les accions realitzades a partir d’aquest micromecenatge. Exemples en són les diferents obres d’adequació i de renovació de l’espai, la presentació de nous productes derivats, o la implementació del nou sistema de traçabilitat.

Al llarg de tot el dia de la inauguració, moltes persones van apropar-se a l’Avinguda de Canaletes de Jorba per tal de dur a terme una de les visites programades a les diferents instal·lacions obertes per aquesta ocasió. Els participants iniciaven el recorregut visitant la seu del Col·lectiu Eixarcolant, impulsora de tot el projecte. En aquest indret es podia trepitjar l’obrador experimental on es realitzen receptes fetes amb plantes silvestres i varietats agrícoles tradicionals, el banc de llavors amb centenars de varietats conservades, les oficines, els horts de la seu, i finalment el Forn de Jorba, amb la seva terrassa, botiga, forn-obrador i zona de venda.

Una de les parades més destacades de tot el recorregut era l’espai on es presentava un nou sistema de traçabilitat pioner a l’Estat per tal de saber què hi ha darrere del que mengem. Aquest sistema d’avaluació permetrà a consumidors i consumidores informar-se sobre la sostenibilitat real dels productes que adquireixen. Arrel d’un conjunt de paràmetres clau integrats i simplificats, podran decidir els seus criteris de decisió de compra i contribuir a un consum realment transformador.

Algunes de les dades facilitades mitjançant un codi QR a l’etiqueta o al tiquet de compra són els escandalls de costos de cada producte amb informació dels percentatges corresponents a les diferents despeses, la llista d’ingredients emprats, la distància recorreguda per aquests, els noms dels diferents productors implicats i fins i tot un seguit de puntuacions i de colors que avaluen diferents aspectes com els factors ambientals o el preu just, entre d’altres.

En definitiva, es tracta d’un sistema de traçabilitat inexistent fins a dia d’avui i que pretén ser extrapolable a d’altres projectes del territori per tal que els diferents actors pugui ser transparents davant dels consumidors i consumidores.

Posteriorment, un cop realitzades totes les visites, les més de tres-centes persones presents van desplaçar-se a l’exterior del forn per tal de començar l’acte d’inauguració oficial del Forn de Jorba Eixarcolant. El membre més recent de la junta de l’entitat va fer els honors de tallar l’heura i d’encendre els petards per donar inici a aquesta nova etapa del Forn de Jorba.

Finalment, per agrair a tots els assistents la seva presència es van dur a terme dos concerts, un de música tradicional i un de versions i es van poder degustar diferents productes que es poden trobar al Forn de Jorba com poden ser les galetes de garrofa i fonoll, les coques de ceba i ortiga, les pizzes de ceba amb tomàquet i blet blanc, el pesto de ravenissa blanca, la crema de mató i fonoll, el pa de garrofa i avellanes, els pastissets amb fruites de temporada de varietats que no es troben als circuits comercials i el refresc de camamilla amb llimona.