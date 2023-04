S’acaba la ratxa de 7 partits sense perdre

CF IGUALADA 0

U AT HORTA 1

El CF Igualada encara la recta final de lliga amb la mentalitat de sumar els màxims punts possibles per exhaurir les seves opcions d’escalar el nombre més gran de posicions possibles.

El conjunt d’Agus Isabel rebia a la Unió Atlètica Horta després de vèncer a Tàrrega i encadenar sis jornades sense encaixar. Dos equips empatats a punts que volien fer un petit salt a la classificació.

El duel va iniciar-se amb molta intensitat. Al minut 2, passada interior dels visitants i Agus evitava el gol. L’equip va saber sobreposar-se i, al minut 17, Franc disposava d’una gran oportunitat per obrir la llauna, però el seu xut marxava desviat. Després d’aquesta gran oportunitat, els barcelonins van poder caçar dues oportunitats a l’interior de l’àrea, que marxaven fora.

Els blaus no es van trobar gaire còmodes sobre el terreny de joc, però no van patir en els darrers minuts de la primera meitat, que acabava en empat a zero.

A la represa, el partit va seguir la mateixa dinàmica. Poques oportunitats i molt contacte durant el joc. Es preveia que qui fes el gol s’emportaria els tres punts. Minut 80 i els minuts començaven a pesar les cames. Córner a favor de l’Horta i dues rematades al pal. A la tercera, gol dels barcelonins. Un cop dur. Els igualadins van intentar igualar el matx fins al darrer instant, però no es va aconseguir l’objectiu.

La setmana vinent, el CF Igualada visitarà el camp de l’Unificació Llefià.