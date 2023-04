Toni Bou arrenca el mundial a l’aire lliure amb una victòria i un segon lloc

Sense desmerèixer ni molt menys els trials sota sostre, els autèntics trials sempre han sigut els disputats a l’aire lliure. Així, per terres gallegues, concretament pels voltants de la població d’Arteixo, va començar el campionat del món a l’aire lliure 2023.

I con és normal a l’inici de cada mundial, el gran favorit per proclamar-se campió és el pierenc Toni Bou amb Montesa, tot i que hi ha un jove pilot però veterà en el campionat com és el basc Jaime Busto amb GasGas que cada cop li complica més les coses al campió i mestre anoienc.

Això va quedar demostrat a Arteixo, trial que va tenir dos guanyadors, el dissabte Busto i el diumenge Bou, que fa que els dos encapçalin el campionat amb 37 punts.

Pel que fa a la categoria Trial 2, cal destacar i molt al jove pilot de la Pobla de Claramunt, Àlex Canales, que amb la Sherco es va classificar a tocar del podi sent quart tant el dissabte com el diumenge.

Si a la màxima categoria hi participen onze pilots, a Arteixo van ser 41 els pilots classificats de 15 països diferents a la segona categoria. Excel·lent, doncs, els dos quarts llocs del pilot anoienc Àlex Canales.

Toni Bou al final del dos dies comentava: “Estic súper content amb el cap de setmana i amb la victòria del darrer dia. A la cursa d’avui m’he trobat amb millors sensacions. Segueixo amb una mica de molèstia al braç, però hem pogut lluitar a un nivell impressionant. És una victòria que valorem molt, perquè els rivals no ho han posat gens fàcil. Ara toca recuperar bé després del cap de setmana. Anem empatats a punts amb Jaime Busto a la general i hem vist que té un nivell altíssim, totes dues han estat carreres molt estretes. Cal estar forts a Portugal, però el primer ara és recuperar aquest braç al 100% per a la cita següent”.

Aquest proper cap de setmana pels voltants de la població portuguesa de Gouveia a la vora de Guarda es disputaran dos trials més d’aquest campionat del món a l’aire lliure.