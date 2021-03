Repoblem: tornar als orígens, a la terra i a l’essència de les coses senzilles

Durant la pandèmia ha nascut una iniciativa a les xarxes socials que ha sigut i segueix sent tendència és el compte Repoblem. Una iniciativa que pretén posar solució al despoblament rural

Escrivia Mercè Rodoreda a Quanta, quanta guerra… que “Les coses importants són les que no ho semblen”. La pandèmia del coronavirus i com a conseqüència el confinament, ens han posat sobre la taula moltes inquietuds, però també, ens ha fet qüestionar quin model de vida volem: pisos cars, petits, sense balcó allunyats de la natura, que ens fan replantejar què volem o que no volem tornar a reviure, i que potser abans, no ho havíem valorat prou.

Després del confinament, hi ha hagut municipis petits o micropobles que han fet despertar un interès inaudit, sobtat, i on queda palès que la societat vol retornar als seus orígens, a la terra. A l’essència que les coses senzilles són les que de debò ens han d’omplir com a éssers humans. Un reflex de tot això és la iniciativa que ha nascut durant la pandèmia: Repoblem, de la mà de Ton Lloret.

Catalunya, des de fa dècades, arrossega un problema endèmic com és el despoblament rural. La recerca de noves oportunitats, la lluita per una vida millor, la industrialització, la manca de feina, les fortes gelades o sequeres -que acaben afectant al model productiu d’un territori que tant en depèn com els fruiters o les oliveres, el cereal i la vinya, i tants altres conreus -provocaren un èxode dels petits nuclis de població cap a les ciutats. “Volem repoblar la Catalunya buida”, detalla Lloret i afegeix que: “Tard o d’hora, el despoblament és una qüestió que s’ha d’encarar perquè els petits municipis segueixen perdent població”. Lloret ho exposa des de la seva experiència i vivència: de fet, ell viu amb la seva família en un petit nucli del municipi d’Argençola: “Hem anat perdent habitants i això comporta que la població perd serveis. Hi ha hagut pobles que han fet crides puntuals, sobretot per no haver de tancar serveis com l’escola, oferint pisos o albergs. Ara amb la pandèmia ha sobresortit també l’altra vessant, que en realitat, és el procés contrari: tanta gent que ha volgut o vol anar a viure a un poble i unir-ho. D’aquí neix el compte de Twitter Repoblem”.

En aquest sentit, l’objectiu de Repoblem és el següent: revertir aquest encallament que fa segles que viu Catalunya i les comarques d’interior i municipis rurals; i per l’altra, aprofitar aquesta onada de ciutat. “La ciutat no ha quedat igual després del confinament o amb la pandèmia. Ara és més antipàtic viure-hi. Comprar o anar a un centre comercial és molt menys ociós que abans, per això, la gent busca un altre tipus de vida i possibilitats que ofereix l’entorn rural”, explica Lloret. “Volem ajudar no volem globalitzar aquest fenomen. Tot això també es produeix per la regulació de l’accés de l’habitatge”.

Tanmateix, l’impulsor de Repoblem també explica que es produeix un cercle viciós i que fan la situació molt més complexa del que ja és: “Quan marxa gent, no poden romandre alguns serveis com l’escola o els comerços i per tant, com que ja no hi són, ja no hi va a viure més gent” i que “Ara és un moment per trencar aquest cercle. La iniciativa pretén posar-se al servei d’aquests pobles via ajuntaments o veïns o mentors, però també es posa al servei d’una empresa que busqui una vacant concreta en un municipi determinat perquè no acaba d’omplir aquesta oferta de feina, o alguna altra que ofereixi la possibilitat de fer teletreball, i per tant, la persona pugui anar a viure al municipi en qüestió i pugui desenvolupar la seva feina”.

Fins al moment, la iniciativa Repoblem ha causat furor a les xarxes socials i ha tingut una bona acceptació i ha causat diverses allaus de correus de persones que s’interessen per anar a viure als diversos municipis que anuncien des d’aquest compte de Twitter i Instagram ja sigui per captar noves famílies a viure a diversos municipis, d’altres per gestionar negocis o establiments.