Les companyies Manel Rosés, Circ Eia, Mariona Esplugues i Campi Qui Pugui guanyen els Premis del Jurat i del Públic de la 36a Mostra Igualada

Dimecres en el marc de la 36a edició de la Mostra Igualada, s’han presentat en roda de premsa els espectacles guardonats amb els Premis del Jurat i del Públic. El jurat ha reconegut la qualitat artística, la innovació i diversitat escènica de la programació d’aquest any amb diversos guardons que inclouen propostes de circ, teatre i música.

Premis i mencions del jurat

El jurat professional de Mostra Igualada 2025 ha valorat de manera molt positiva el conjunt de propostes presentades en aquesta edició. La qualitat artística, la innovació i diversitat escènica i la capacitat de connectar amb el públic familiar i juvenil han estat trets destacats en moltes de les obres programades.

Ákri, de Manel Rosés, Premi a Millor espectacle de sala, és un solo de circ d’un acròbata i una escala que explora el concepte de “llindar”.

El Premi a Millor espectacle de carrer se l’ha endut La Pedra de Fusta de la Companyia de Circ Eia, una experiència transgeneracional que utilitza l’equilibri, la confiança i l’humor per unir les persones.

Boja de Mariona Esplugues ha rebut el Premi a Millor espectacle per a joves i retrata en primera persona l’experiència viscuda per l’actriu en els darrers 16 anys a consultes de diversos psiquiatres. L’obra reflexiona, amb humor, sobre la recerca de la pròpia identitat i el sentit de la vida.

A banda dels guardons principals, el jurat ha decidit atorgar tres mencions especials per reconèixer l’excel·lència en disciplines específiques com els titelles, la música i la dansa. La Menció especial de titelles ha estat per a La Tempesta de Zero en Conducta, on titelles i paraules donen vida al viatge d’en Pablito, un nen que s’enfronta a un núvol que li impedeix veure el sol, ballar i escriure. Nozing, Menció especial de música, és el quart espectacle de Ual·la i combina cançons a dues veus, instruments quotidians i molt d’humor. I, finalment, el jurat ha reconegut Pourquoi un arbre est une poule? de MA Compagnie – Marc Lacourt, amb la Menció especial de dansa, un espectacle que esdevé espai de joc i en què les preguntes filosòfiques esdevenen inspiració per ballar.

Format per professionals àmpliament coneixedors del mercat del teatre familiar, el jurat d’aquesta edició ha comptat amb dos grups diferenciats de representants de les arts escèniques. El jurat de sala ha estat integrat per Òscar Rodríguez (SAT! Sant Andreu Teatre de Barcelona), Estitxu Zaldua (TOPIC Tolosa), María Sánchez de la Cruz (MADferia, Feria de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid) i Marta Crespi (Fundació L’Atlàntida). D’altra banda, el jurat encarregat de valorar les propostes de carrer i per a joves ha estat format per Joan Chaves (Festival Sense Portes d’Argentona), Aïna R. Marès (Festival Z de Girona), Amàlia Atmetlló (Festival Esbaiola’t) i Martí Rossell (Novaveu).

“Matres” de Campi Qui Pugui, Premi del Públic

L’espectacle Matres de Campi Qui Pugui ha resultat el guanyador del Premi del Públic de la 36a Mostra Igualada. Un espectacle emotiu i tendre que aborda amb sensibilitat temes com la maternitat, la malaltia i la mort. A través de la història del Jordi, un nen que creix en un poble envoltat de natura i estimat per tres mares —la seva mare, la tieta i l’àvia—, l’obra ofereix un viatge íntim i poètic per les diferents etapes de la vida. Amb quatre intèrprets a escena, Matres trenca tabús sobre la mort des d’una mirada valenta, plena d’humor i d’humanitat, mostrant com la pèrdua pot conviure amb la llum i la tendresa del quotidià.

Les votacions per escollir el millor espectacle de Mostra Igualada s’han realitzat de manera telemàtica per part del públic assistent. El veredicte ha tingut en compte els aforaments per garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els espectacles.

Aquesta és la dissetena edició que el públic de la Mostra decideix el millor espectacle de la fira per votació popular.