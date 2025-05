L’art de carrer guanya protagonisme al Rec.0, que torna el proper dimecres a Igualada

Del 7 al 10 de maig, dimecres a dissabte de la setmana vinent, el barri del Rec tornarà a acollir el festival de pop-up stores de moda Rec.0. Aquesta edició de primavera es presenta especialment festiva, sota el lema “Moda i Festa al barri del Rec”, perquè el Rec.0 és molt més que una experiència de compra: és una celebració en un entorn únic, amb més de cent marques i dissenyadors de moda, una quarantena de propostes gastronòmiques, una trentena d’activitats gratuïtes i una forta presència artística que transforma el paisatge del barri. Enguany, l’art de carrer hi juga un paper essencial, intervenint els espais amb color i creativitat, i reforçant aquesta connexió entre moda, patrimoni i cultura que fa del Rec.0 una proposta singular.

Art i creativitat

Des del 2009 que el Rec.0 reinventa de manera creativa i artística el barri del Rec per posar en valor el conjunt patrimonial industrial únic, convertint les antigues adoberies en pop-up stores de moda, on marques i dissenyadors fan les seves vendes especials d’estocs durant quatre dies.

Aquesta edició de primavera arriba carregada de color, que omplirà els carrers i carrerons del barri del Rec amb grans intervencions artístiques. Les accions creatives posaran el focus en el valor arquitectònic i històric dels antics edificis industrials, convertint-los en escenaris vius. Al llarg del quilòmetre i mig de circuit del Rec.0, l’art hi serà present amb propostes plàstiques tant efímeres com permanents, pensades per ser admirades, però també per ser viscudes, ja que algunes permetran la participació activa del públic, afavorint una experiència immersiva i compartida.

Edició rere edició, el Rec.0 ha obert noves adoberies i espais en desús, que ha rehabilitat i transformat en botigues efímeres, mostrant així el potencial latent d’un barri únic, encara que sigui només durant quatre dies. En aquesta edició, el circuit s’amplia per descobrir nous racons del barri: s’incorpora un antic magatzem de pells i una antiga adoberia a la travessera de Sant Antoni.

El 80% de les marques, catalanes

Al Rec.0 s’hi apleguen un centenar de marques de moda, des de grans firmes consolidades, segells internacionals, fins a dissenyadors independents. El 80% d’aquestes són marques catalanes, com ara Sita Murt, Robin Collection, Thinking Mu, Castañer, Tiny i The Tiny Big Sister, Boboli, Bohodot, Mus&Bombon, Antonio Miró, Messcalino, Textura, Two Thirds, BUFF®, Aro, Macson, Mi&Co o Comelle by Toton Comella, entre d’altres.

El festival s’ha consolidat com una de les principals plataformes de venda d’estocs de moda a nivell nacional. Dues vegades l’any, les marques catalanes hi troben una oportunitat única per donar sortida als seus estocs en un entorn singular i amb un públic fidel. Amb cada edició, el Rec.0 reafirma el seu lideratge com la concentració presencial de venda d’estocs més gran de l’Estat.

En aquesta edició de primavera s’hi incorporen noves marques com són Lebor Gabala, Robin Collection, Loreak Mendian, Compañía Fantásica, Edmmond Studios, Carrer, Tiny i The Tiny Big Sister, Torras, Vila i Kaleos. I les marques de calçat: Chie Mihara, Pons Quintana, Vagabond, Audley, Unided Nude, que se sumen a l’oferta de Castañer, Toni Pons, Aro, Camilas, No Name, Brandblack, Cole Haan, Nautica i Mikakus Barcelona.

També tenen una gran presència al festival les marques en l’àmbit de l’esport i streetwear amb Adidas, Munich, Levi’s, Aw Lab amb Nike, New Balance, Puma, Converse, BUFF®, Ternua, Crocs, Ellesse, Billabong, Volcom, Peak Performance, Grimey, Specialized, Ixcor, Gobik, RVCA, entre d’altres. A més, també hi són presents marques de roba interior com Punto Blanco o American Socks; la marca de roba de la llar Textura, les marques d’ulleres de sol Visionario i Kaleos com a novetat o la marca de complements per a gossos Bub’s, entre d’altres.

Les marques infantils tindran un gran espai al Rec.0. Al Petit Rec, ubicat a la zona dels horts al bell mig del circuit del barri del Rec, s’hi trobaran una varietat de propostes de marques infantils com 1 + in the family, Dear Mini, Done by, Dear, Baby Clic, yporqué, Micu Micu, Liewood, Littlelia, Bean’s Barcelona, Li & me o Lötiekids, entre d’altres. Aquesta zona de moda infantil s’amplia fins al carrer del Sol on s’hi trobaran les pop-up stores de Boboli i Canada House, Carola Duval, Chicco, el calçat respectuós Muris Brand.

La pop-up Pell del Rec, un petit market ubicat a l’espai La Bella, creix amb noves incorporacions de dissenyadors, marques i artesans que fabriquen amb pells provinents de les adoberies del barri del Rec de la mà de Leather Cluster Barcelona. Platadepalo, Dosper, Sominemi, Leather Hug Belts, Nquart, Puntotres, La Gaspar, Nubuckcuir i Carner Barcelona, són les marques i artesans que vendran i donaran a conèixer els seus productes amb segell del barri del Rec. Aquest espai està ubicat dins l’antiga Adoberia Bella, datada del 1913, rehabilitada i que actualment acull la seu del Leather Cluster Barcelona.

Per altra banda, el Rec.0 també s’ha convertit el una plataforma per a noves marques i dissenyadors emergents del territori a través de diferents iniciatives com el concurs de marques i dissenyadors de moda organitzat conjuntament amb 080 Barcelona Fashion, on s’hi trobarà exposant i venent els seus dissenys la jove marca emergent guanyadora del concurs Guillermo Justicia.

Rec imperdible, mercat d’intercanvi i rec2amà

Paral·lelament, el Rec.0 acull l’espai Rec Imperdible a la primera planta del Museu de la Pell, on es poden descobrir una vintena de marques de moda sostenible i locals, com Top Manta, Batech, Boira, Cusart, Nonibarea, Calamoon, Como un pez en el agua, Aqva, Maite Morti, Nuoo, Solka, Zd Zero Defects, Stjor, entre d’altres. Aquest espai destaca per la seva aposta pels nous models de consum, amb iniciatives com l’exitós mercat d’intercanvi de roba i la botiga de segona mà Rec2amà, que promouen una moda més responsable i circular.

El Mercat d’Intercanvi Rec.0 tindrà lloc el divendres 9 i dissabte 10 de maig, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i Roba Amiga. Els assistents podran intercanviar fins a 10 peces de roba per persona. La roba sobrant es destinarà a Roba Amiga per a la seva recuperació i reutilització, promovent així una moda més sostenible i responsable.

Una altra iniciativa destacada sota el paraigües de l’Agència de Residus de Catalunya és el concurs de dissenys de moda, que es podrà visitar al vestíbul del Museu de la Pell. En aquest espai, es podran admirar looks creats per estudiants de disseny relacionats amb la sostenibilitat i la circularitat. Hi participaran alumnes de les escoles de disseny i moda de Catalunya: BAU, ESDI, IED, La Gaspar, ESDAPC Campus Llotja i LCI Barcelona. Un jurat format per un representant de l’Agència de Residus de Catalunya, un membre de Recstores i el dissenyador Josep Abril seleccionaran el guanyador, qui rebrà un premi econòmic i l’oportunitat d’aprendre al costat del dissenyador Josep Abril amb una estada de treball.

El Rec.0 consolida la seva aposta per la roba de segona mà amb el Rec2amà, repetint la proposta després de l’èxit de la prova pilot de l’edició anterior. Aquesta botiga efímera es nodreix de peces de roba que ja no s’utilitzen, cedides per venedors particulars, creant una experiència similar a un Vinted presencial. Els visitants podran trobar des de peces de marques a preus molt assequibles, roba per a adults, homes i dones, així com complements. Algunes de les peces inclouran una etiqueta especial que explica la seva història, narrada pels mateixos venedors.