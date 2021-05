Racons de l’Anoia: Copons

El municipi de Copons està situat entre la Conca d’Òdena i l’altiplà calafí i ocupa una extensió de 21,53 km2. El cens del 2020 comptava 321 habitants.

La vila neix al voltant del castell del mateix prop del camí de Calaf a Igualada. D’aquest castell en tenim ja constància al segle XI. A partir del segle XIII el castell i la vila passen a mans de Joan de Copons i sabem que va ser enderrocat l’any 1620 per ordre del virrei de Catalunya. Durant la primera guerra Carlina hom atribuí nombroses accions al capitost carlí Manuel Ibañez, anomenat el Llarg de Copons, com l’assalt al monestir de Poblet i parcial de la vila de Copons el 1839.



Des del inicis Copons es caracteritzà pel seu gran nombre de molins, que primer foren fariners i després es convertiren en drapers i ja al segle XIX en molins de llana. Una altra de les activitats econòmiques era el comerç. El segle XVIII fou per a Copons una llarga època de prosperitat per la inversió de les rendes obtingudes per negociants i comerciants coponencs. Aquests comerciants eren essencialment traginers, els quals, per mitjà del transport de carros amb cavalleries, feien arribar les manufactures papereres, tèxtils i adoberes d’Igualada i de la seva comarca, i fins i tot d’altres pobles de la regió de Barcelona, als mercats de Castella i altres indrets, com ara als ports de la Corunya i de Tarragona per a l’exportació de mercaderies a les Amèriques.

L’expansió urbana més notable de Copons fou la realitzada durant el segle XVIII, com ho acrediten el seguit de cases distingides amb dovelles blasonades i amb grans caires i brancals de pedra picada.

Sant Pere de Comalats

Església romànica d’una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular. La nau està coberta per una volta de canó amb llunetes dividida en quatre trams separats per arcs faixons de mig punt, que es recolzen als murs laterals. L’absis original, que està cobert per una volta de quart d’esfera de pedra, es troba separat de la nau mitjançant un envà que fa de suport al retaule de Sant Pere, que actualment presideix l’altar major. La façana principal, orientada a migdia, presenta un portal d’accés d’arc de mig punt bastit amb grans dovelles de pedra.

Emplaçament: Al nord-est del nucli urbà de Copons, al nucli de Sant Pere de Copons o Comalats.

Una passejada pel nucli antic

El poble de Copons mereix una visita global, una passejada pels seus carrerons i places pels d’edificis de notable interès.

Plaça Ramon Godó (plaça Major): És una de les més interessants de la comarca. Es forma a partir de l’expansió urbanística dels segles XVII i XVIII. La meitat de la plaça és porticada de manera irregular i d’aquesta part cal destacar-ne Cal Solé (1774), un dels més antics i més ben conservats. De la part no porticada es pot esmentar cal Todó, un gran casal amb unes característiques molt singulars.

Carrer del Raval: en aquest carrer hi troben Ca la Condesa, una mansió noble que pertany a la comtessa de la Cambra. La casa conserva unes galeries de cara al sol per a l’aprofitament de la seva escalfor.

Carrer de Sant Magí: aquest és un dels carrers que millor conserva l’entorn i té molts edifici destacables.

Carrer d’Àngel Guimerà: d’aquest carrer un dels edificis més interessants és Cal Segura, a la planta baixa del qual podem observar uns arcs apuntats i a la dovella de l’entrada la data de 1602 i l’escut de la família. Al balcó del primer pis hi ha uns dracs alats de forja.

Carrer de Vilanova: molts dels edificis que hi ha en aquest carrer tenen un notable interès, i en moltes de les dovelles de les portalades podem observar la data de la construcció, entre el 1700 i el 1800. La tipologia de la majoria d’aquestes cases seria: cases de dos pisos d’alçada amb golfes, bastides de pedra i argamassa amb grans dovelles de pedra, grans balconades i barbacanes típiques de les construccions catalanes de l’època.

Emplaçament: Nucli antic de Copons.

