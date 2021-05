L’estrès i el bruxisme

Durant l’últim any, la nostra població s’ha vist abocada a una pandèmia mundial, generant problemes com estats de depressió, ansietat i estrès en la nostra rutina diària. Aquest estrès generat per la “coronafòbia” ha fet augmentar exponencialment els casos de bruxisme al nostre país.

El bruxisme, col·loquialment conegut com “apretar o rascar les dents” pot afectar tant a adults com a infants i encara que sol ser nocturn, també pot donar-se durant el dia.

Es tracta d’una disfunció de l’articulació temporomandibular. Aquesta articulació està relacionada amb la manera de tancar les dents i amb el sistema neuromuscular permetent accions com la de mastegar, deglutir i parlar.

Aquest trastorn es caracteritza per l’alteració dels músculs mandibulars i de les estructures adjacents. L’estrès és la principal causa però cal tenir en compte altres patologies com la maloclusió, una asimetria esquelètica, artritis o trastorn degeneratiu e inflamatori de les articulacions temporomandibulars.

Igualment, els canvis en la rutina habitual com el foment del teletreball pot generar postures inadequades que acaben afectant aquesta articulació i ocasionar bruxisme.

Per esbrinar l’origen i el grau de gravetat es recomana anar a l’odontòleg davant de qualsevol d’aquests símptomes:

▶Mals de cap i de coll.

▶Molèsties en els músculs de la cara

▶Desgast dental i sensibilitat generalitzada.

▶Sorolls davant la oïda al obrir i tancar la boca acompanyats amb o sense dolor.

El tractament més comú per abordar el bruxisme és l’ús de la fèrula de descàrrega per dormir, amb l’objectiu de col·locar l’articulació en una correcta posició, relaxant així mateix la musculatura d’una manera progressiva. Al mateix temps, es disminueix la tendència apretar les dents i impedir que es desgastin.

La visita al fisioterapeuta per disminuir les contractures de la musculatura cranial i cervical, els analgèsics i antiinflamatoris en moments puntuals també ajuden a disminuir les molèsties típiques d’aquesta patologia.

Així mateix, realitzar exercicis de correcció postural, seguir una hàbits alimentaris i practicar activitat física amb freqüència, ajudaran a reduir l’estrès i evitar el bruxisme.